Yıldız Tilbe imaj değişikliğine gitti! Son hali çok beğenildi

'Delikanlım', 'Hastayım Sana', gibi dillere pelesenk olan şarkılarla geniş bir hayran kitlesine sahip olan Yıldız Tilbe imaj değiştirdi.

Önceki gün sahneye alan ünlü şarkıcı Yıldız Tilbe'nin saçlarındaki değişiklik gözlerden kaçmadı.

BEĞENİ YAĞDI

Uzun yıllardır peruk kullanmayı tercih eden Yıldız Tilbe, yıllar sonra saç rengini bakıra boyadı. Tilbe’ni yeni saç rengi takipçilerinden tam not aldı.

Ünlü isme sosyal medyada; 'saçlar olay', 'harika görünüyorsun', 'çok iyi olmuş' gibi yorumlar yapıldı.

YILDIZ TİLBE KİMDİR?

Renkli kişiliği ve sevilen şarkılarıyla Yıldız Tilbe, Türk pop müziğinin önde gelen sanatçılarından biri. Dillere pelesenk olan şarkılarıyla sevilen ünlü şarkıcının kim olduğu çok merak ediliyor. İşte Yıldız Tilbe’nin özel hayatı…

Köklü müzik kariyerini yaptığı bestelerle taçlandıran Tilbe’nin kendisine ait besteleri dışında birçok sanatçıya verdiği onlarca bestesi bulunuyor.

1966 yılında dünyaya gelen Yıldız Tilbe 58 yaşında. İzmir'de dünyaya gelen Yıldız Tilbe, Kürt ve Zaza kökenli Türk şarkıcı. Ailesinin altı çocuğundan en küçüğü. Ailesi "Yadigar" takma ismi ile kendisine hitap ediyor.

18 yaşından önce evlenen Yıldız Tilbe’nin bu evliliğinden "Sezen Burçin" adında bir kız çocuğu dünyaya getirdi.