Yıldız Tilbe kendi modasını yarattı

Yıldız Tilbe, önceki akşam Bodrum Antik Tiyatro’da müzikseverlerle buluştu. Usta sanatçı, her sahnesinde olduğu gibi Bodrum konserinde de kıyafetleriyle dikkat çekmeyi başardı.

Yıldız Tilbe kendi modasını yarattı

Biletlerin saatler öncesinde tükenen geceye ''Delikanlım'' şarkısıyla başlayan Yıldız Tilbe, konser salonunu dolduran sevenleriyle dillerden düşmeyen şarkılarını hep bir ağızdan seslendirdi. Her sahnesinde olduğu gibi bu sahnesinde kıyafetleriyle dikkat çeken Yıldız Tilbe, adeta kendi modasını yaptı dedirtti.

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Ünlü sanatçı konser arasında kendisini dinlemeye gelen sanatçı dostu Ceylan’ı sahneye davet etti. “Zeyno” ve “Antep’in Hamamları” şarkısını söyleyen Ceylan, alkışlar eşliğinde sahneden ayrıldı.

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Konserin sonlarına doğru tempoyu artıran sanatçı, sevenlerini ayağa kaldırarak enerjik bir final yaptı.

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