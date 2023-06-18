Yıldız Tilbe sahnede kendinden geçti

Ünlü şarkıcı Yıldız Tilbe İstanbul Maslak'ta verdiği konserde dans ederken adeta kendinden geçti.

Yıldız Tilbe sahnede kendinden geçti

Ünlü şarkıcı Yıldız Tilbe her yaptığı ve söyledikleriyle gündem olurken bu ez dansıyla gündemde.

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Yıldız Tilbe'nin Maslak'ta verdiği konserinde yaptığı dansla kendinden geçtiği görüntüler sosyal medyada paylaşıldı.

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