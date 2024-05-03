Yıldız Tilbe sert kayaya çarptı

Ünlü şarkıcı Yıldız Tilbe, İstanbul'da kaza yaptı. Kaza, Pendik Sabiha Gökçen Havalimanı TEM Bağlantı yolunda sabah saat 07.40 sıralarında meydana geldi.

İddiaya göre, aracıyla seyir halinde olan Yıldız Tilbe, aynı istikamette seyir halinde olan İstanbul Emniyet Müdürlüğü envanterinde bulunan ve görevli polis memuru idaresindeki sivil aracın arkadan çarptı.

Kaza sebebiyle araçlarda maddi hasar meydana gelirken, Tilbe hakkında, Karayolları Trafik Kanunu’nun ‘Takip Mesafesi’ maddesince takip mesafesi kuralını ihlal ettiği gerekçesiyle idari işlem uygulandı.