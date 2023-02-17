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Yıldız Tilbe olay olacak vasiyetini açıkladı. "Cenazeme gelirlerse taşlayın"

Şarkıcı Yıldız Tilbe, sosyal medyada son yaptığı paylaşımla vasiyetini açıkladı. Tilbe "Öldüğüm zaman cenazeme bir tane politikacı, siyasetçi istemiyorum" dedi.

Haber Giriş: 17 Şubat 2023 Cuma - 12:24
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Yıldız Tilbe vasiyetini açıkladı. ''Öldüğüm zaman cenazeme siyasetçi gelirse...''

Yıldız Tilbe olay olacak vasiyetini açıkladı. ''Cenazeme gelirlerse taşlayın''
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Yıldız Tilbe, son yaptığı sosyal medya paylaşımıyla dikkat çekti. Her açıklaması olay olan şarkıcı vasiyetini açıkladı.

Yıldız Tilbe "Öldüğüm zaman cenazeme 1 tane politikacı siyasetçi istemiyorum" diyerek şunları yazdı:

"Gelmesinler. Cenazeme gelirken demir para büyüklüğünde taşlar koyun cebinize, 1 politikacı gelirse taşlayın, gitmezlerse ben kalkarım Allah'ın izniyle, belki birkaçını da götürürüm, hiçbirini istemiyorum."

Tilbe Miraç Kandili için de bir paylaşım yapmayı ihmal etmedi.

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