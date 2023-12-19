Yıldız Tilbe yoğun bakıma kaldırıldı

Ünlü şarkıcı Yıldız Tilbe sevenlerini korkuttu. Tilbe'nin ateşlenerek kaldırıldığı hastanede yoğun bakıma alındığı ortaya çıktı.

Yıldız Tilbe rahatsızlanarak gittiği hastanede apar topar yoğun bakıma alındı. Ocak ayına kadar bütün konserlerini iptal eden Tilbe’nin sağlık durumu ile ilgili gelişmeler merak ediliyor.

Sevenlerini korkutan Tilbe, haberin duyulmasının ardından X (Twitter) hesabından şu açıklamayı yaptı:

"İyiyim Allaha Şükür, ateşlendikten sonra huyum değişti biraz. Oturuyoruz 2 yabancı gibi kendimle. Biraz zor biri problemli, öf sınırındayım. Belki üçüncüleri olurum"