Yıldız Tilbe'den şaşırtan itiraflar! Duyanların ağzı açık kaldı

Saçlarını boyadıktan sonra yüzünde yanıklar oluşan şarkıcının başı bu kez de sahte hesaplarla derde girdi.

Çizgi roman ve belgesel tutkusu olduğunu anlatan Yıldız Tilbe, en çok Teksas, Tommiks ve Zagor'u sevdiğini söyledi. Ayrıca Tilbe, kendisini kirpiye benzettiğini açıkladı. Tilbe adına açılan sahte hesaplara da sert tepki gösterdi.

Yıldız Tilbe, sosyal medyada adına açılan sahte hesaplar konusunda büyük bir isyan başlattı! Ünlü sanatçı, "Kimse adımı izinsiz kullanmamalı" diyerek sert bir uyarı yaptı.

Sahte hesapların sosyal medyada büyük bir sorun haline geldiğini belirten Tilbe, yasal düzenlemelerin acilen yapılması gerektiğini vurguladı.

Tilbe, dijital dünyada sahtekârlığın önüne geçmek için kanunların güçlendirilmesi gerektiğini söyledi. Bu açıklamalar, sosyal medya kullanıcıları arasında büyük yankı uyandırdı.

“HAYVAN BELGESELLERİNİ İSE HİÇ KAÇIRMAM”

Yıldız Tilbe, boş vakitlerinde en çok çizgi roman okuyup belgesel izlemeyi sevdiğini söyledi: "Tommiks ve Teksas en sevdiğim kahramanlar. Hayvan belgesellerini ise hiç kaçırmam!"

Belgesel izlemeyi de sevdiğini belirten Tilbe, "Hayvanlar alemi hep ilgimi çekmiştir. Mesela kirpiyi çok severim ve onu kendime benzetirim. Kirpi de benim gibi yalnız yaşamayı ve geceleri seviyor."

TİLBE’DE SAHTE HESAP İSYANI

Yıldız Tilbe, sosyal medyada kendi adına açılan sahte hesaplara tepki gösterdi:

"İnsanın adını soyadını kendinden başkası sosyal medyada kullanmamalı. Bunu engelleyen bir kanun olmalı!"