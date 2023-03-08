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Yıldız Tilbe'den şaşırtıcı Kadınlar Günü paylaşımı

Sosyal medya sayfasını aktif kullanan isimler arasında yer alan Yıldız Tilbe, zaman zaman yaptığı ilginç çıkışlarla gündeme geliyor. Yıldız Tilbe, şimdi ise 8 Mart Kadınlar Günü için yaptığı paylaşımla gündeme geldi.

Haber Giriş: 8 Mart 2023 Çarşamba - 19:23
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Yıldız Tilbe'den şaşırtıcı Kadınlar Günü paylaşımı

Yıldız Tilbe'den şaşırtıcı Kadınlar Günü paylaşımı
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Şarkıları ve konserlerindeki başarısıyla gündemden düşmeyen Yıldı Tilbe, sosyal medya hesaplarından yaptığı paylaşımlarıyla da adından söz ettiriyor.

Geçtiğimiz günlerde vasiyetiyle dikkatleri üzerine çeken Yılmaz Tilbe, bu sefer de Kadınlar Günü paylaşımıyla gündeme geldi.

Tilbe, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda "Kadınlar günü kutlamasına gıcık oluyorum" ifadelerini kullandı.

Kısa sürede paylaşımına onlarca yorum gelen Tilbe, yeni paylaşımlar yaparak "Kadınlar günü kutlamasının çıkış noktası olan kadınları, saygı ile anıyorum. Kadınlara her gün kutlu olsun. Bir gün ne ki, yarısı bitti bile. Hayat kutlu olsun" ifadelerini kullandı.

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