Yılın 3. Enflasyon Raporu ne zaman açıklacak?

Kaynak: AA
Yılın 3. Enflasyon Raporu ne zaman açıklacak?

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), yılın 3. Enflasyon Raporu'nu açıklayacağını tarih netleşti.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın (TCMB) yaptığı açıklamaya göre, Başkan Fatih Karahan, 2024-III Enflasyon Raporu'nun tanıtımı için 8 Ağustos saat 10.30'da TCMB İdare Merkezi'nde bir bilgilendirme toplantısı gerçekleştirecek. Fiziksel olarak yapılacak bu toplantı, TCMB'nin internet sitesi, bankanın X sosyal medya platformu ve YouTube hesaplarından canlı olarak yayınlanacak.

ENFLASYON TAHMİNİ AÇIKLANACAK

TCMB, yılın ikinci Enflasyon Raporu toplantısında 2024 yıl sonu enflasyon tahminini 2 puan artırarak yüzde 38'e yükseltmiş, 2025 ve 2026 tahminlerini ise sırasıyla yüzde 14 ve yüzde 9 olarak korumuştu.

Son Haberler
MEB'ten flaş karar. 81 ilde uygulanacak Gündem
MEB'ten flaş karar. 81 ilde uygulanacak
Elektrik telleri aşırı sıcaktan patladı Gündem
Elektrik telleri aşırı sıcaktan patladı
İslam Memiş tarih verdi. Gram altında büyük artış olacak Ekonomi
İslam Memiş tarih verdi. Gram altında büyük artış olacak
5 TL’ye aldığı atık şişeleri 1800 TL’ye satıyor! Bu işle paraya para demiyor Yaşam
5 TL’ye aldığı atık şişeleri 1800 TL’ye satıyor! Bu işle paraya para demiyor
Ünlü şarkıcı boşanıyor Magazin
Ünlü şarkıcı boşanıyor
Erdoğan kapatılan Instagram’dan cuma paylaşımı yaptı Gündem
Erdoğan kapatılan Instagram’dan cuma paylaşımı yaptı