Yılın 3. Enflasyon Raporu ne zaman açıklacak?

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın (TCMB) yaptığı açıklamaya göre, Başkan Fatih Karahan, 2024-III Enflasyon Raporu'nun tanıtımı için 8 Ağustos saat 10.30'da TCMB İdare Merkezi'nde bir bilgilendirme toplantısı gerçekleştirecek. Fiziksel olarak yapılacak bu toplantı, TCMB'nin internet sitesi, bankanın X sosyal medya platformu ve YouTube hesaplarından canlı olarak yayınlanacak.



ENFLASYON TAHMİNİ AÇIKLANACAK

TCMB, yılın ikinci Enflasyon Raporu toplantısında 2024 yıl sonu enflasyon tahminini 2 puan artırarak yüzde 38'e yükseltmiş, 2025 ve 2026 tahminlerini ise sırasıyla yüzde 14 ve yüzde 9 olarak korumuştu.