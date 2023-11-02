Yılın 4. enflasyon raporu bugün açıklanacak

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası, yılın 4. Enflasyon Raporu'nu bugün Ankara'da açıklayacak.

KAYNAK: Haber Merkezi
Yılın 4. enflasyon raporu bugün açıklanacak

TCMB Başkanı Hafize Gaye Erkan, Enflasyon Raporu 2023-IV'ün tanıtımı amacıyla bugün saat 10.30'da TCMB İdare Merkezi'nde bir bilgilendirme toplantısı düzenleyecek. Toplantı fiziksel ortamda gerçekleştirilecek.

TOPLANTI, TCMB'NİN İNTERNET SİTESİNDE

''https://www.tcmb.gov.tr/wps/wcm/connect/tr/tcmb+tr/main+menu/duyurular/canli+yayin'' adresi üzerinden ve bankanın X sosyal medya platformu ile YouTube hesaplarından canlı yayımlanacak.

TCMB, yılın 3. Enflasyon Raporu toplantısında 2023 yıl sonu enflasyon tahminini yüzde 58'e yükseltirken, 2024 yıl sonu tahminini yüzde 33'e güncelledi. Banka, 2025 yıl sonunda enflasyonunun ise yüzde 15'e gerileyeceği öngörüsünde bulundu.

İlgili Haberler
En dövizci 'iller ' belli oldu. İlk dört şehir hangi partinin kalesi
Merkez Bankası'ndan kritik Kur Korumalı kararı
Öne Çıkanlar
Dilan Engin Polat olayında hangi bankalar işin içinde?
Dilan Engin Polat olayında hangi bankalar işin içinde?
Ali Koç'un nefes kesen İsrail operasyonunu Şerafettin Tilki ortaya çıkardı. Batshuayi'nin kardeşini bomba yağarken sığınaktan nasıl kurtardı?
Ali Koç'un nefes kesen İsrail operasyonunu Şerafettin Tilki ortaya çıkardı. Batshuayi'nin kardeşini bomba yağarken sığınaktan nasıl kurtardı?
Black Friday ne zaman? 2023 Black Friday Kasım ayı indirimleri ne zaman başlıyor?
Black Friday ne zaman? 2023 Black Friday Kasım ayı indirimleri ne zaman başlıyor?
“Aşağıdakilerden hangisi aşağıdadır”ı bilerek uzman olanlar öğretmenlere zulmedecek!
“Aşağıdakilerden hangisi aşağıdadır”ı bilerek uzman olanlar öğretmenlere zulmedecek!
Yılmaz Özdil emeklilere ikramiye verilecek tarihi açıkladı. Emekli olmayanlar bile tarihi duyunca şok oldu
Yılmaz Özdil emeklilere ikramiye verilecek tarihi açıkladı. Emekli olmayanlar bile tarihi duyunca şok oldu
MasterChef All Star 136. bölüm fragmanı yayınlandı mı? MasterChef All Star yeni bölüm ne zaman?
MasterChef All Star 136. bölüm fragmanı yayınlandı mı? MasterChef All Star yeni bölüm ne zaman?
Son Haberler
Fed'in faiz kararı altının ateşini yaktı Ekonomi
Fed'in faiz kararı altının ateşini yaktı
İsrailli milletvekilinden skandal paylaşım: Gazze yeryüzünden silinmeli Dünya
İsrailli milletvekilinden skandal paylaşım: Gazze yeryüzünden silinmeli
Prostata nokta atışı Sağlık
Prostata nokta atışı
Ürdün'den İsrail'e diplomatik tepki. Geri çektiler Dünya
Ürdün'den İsrail'e diplomatik tepki. Geri çektiler
Ayvalı Barajı da kurumaya yüz tuttu. Doluluk oranı alarma geçirdi Gündem
Ayvalı Barajı da kurumaya yüz tuttu. Doluluk oranı alarma geçirdi
Galatasaraylı eski 2 futbolcuya dolandırıcılık suçlaması. Ünlü tercüman da soruşturmada Spor
Galatasaraylı eski 2 futbolcuya dolandırıcılık suçlaması. Ünlü tercüman da soruşturmada
Enginarın her yeri şifa deposu Sağlık
Enginarın her yeri şifa deposu