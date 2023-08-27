Yılın ilk 7 ayında 2,1 milyon Müze Kart satıldı. İşte en çok ziyaret edilen yer

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre; fiyatı 70 liradan 60 liraya indirilip sabitlenen Müze Kart satışlarında rekor artış yaşandı. Bakanlığa bağlı 300'den fazla müze ve ören yeri ile Cumhurbaşkanlığı'na bağlı Milli Saraylar Başkanlığı bünyesindeki müzelerde geçerli olan Müze Kart satışları, 2023 yılının ilk 7 ayında 2 milyon 151 bin 988'e ulaştı. Müze Kart satışı, 2022 yılında da tüm zamanların rekorunu kırarak bir önceki yıla göre yüzde 63 artışla 2 milyon 930 bin 653 olmuştu.

İLK TERCİH KONYA MEVLANA MÜZESİ



Bakanlığa bağlı müze ve ören yerleri arasında Konya'da Mevlana Müzesi 1 milyon 664 bin 437 ziyaretçi ile en çok ziyaret edilen müze oldu. İzmir'de Efes ören yeri 1 milyon 151 bin 511 ziyaretçi ile 2'nci, Denizli'de Hierapolis ören yeri de 1 milyon 149 bin 843 ziyaretçi ile 3'üncü sırada yer aldı. 749 bin 950 kişi ile Galata Kulesi ve 528 bin 30 kişi ile Nevşehir'de Göreme ören yeri en çok ziyaret edilen yerler arasında.