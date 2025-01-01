Yılın ilk trafik cezası kesildi! 2 bin 167 lira ödedi

Kaynak: İHA
Yılın ilk trafik cezası kesildi! 2 bin 167 lira ödedi

2024'ün son cezası emniyet kemerinden olurken ilk cezası ise farlarını açmadan ilerleyen sürücüye oldu.

Elazığ'da, 2025 yılına girerken trafik ekipleri gece boyunca denetimlerini aralıksız sürdürdü. 2024 yılının son dakikalarında ve 2025 yılının ilk dakikalarında gerçekleştirilen uygulamalarda kurallara uymayan sürücülere cezalar yazıldı.

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2024'ÜN SON CEZASI EMNİYET KEMERİNDEN

2024 yılının son trafik cezası, emniyet kemeri takmadan araç kullanan bir sürücüye kesildi. Söz konusu ceza 690 TL olarak belirlendi. Aynı zamanda, 2025 yılına girilirken, ekipler bu yılın ilk cezasını da kesmek zorunda kaldı.

2025'İN İLK CEZASI FARKSIZ İLERLEYEN SÜRÜCÜYE

2025 yılının ilk trafik cezası, araçlarının aralarındaki mesafeyi uygun şekilde korumadan ilerleyen bir sürücüye verildi. Cezanın tutarı ise 2 bin 167 TL olarak belirlendi. Elazığ'da yerleşim birimleri içindeki gece denetimlerinde, ayrıca sürücülere yakını gösteren ışıkları yakmama maddesinden de ceza kesildi.

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CEZA YİYEN SÜRÜCÜDEN İLGİNÇ AÇIKLAMALAR

Yılın ilk cezasını yiyen sürücü Serdar Ö., yaptığı açıklamada, “Mutluyum desem mutlu da değilim. Yine de çok şükür az bir şey geldi. 2025 yılının herkese hayırlı olmasını diliyorum. Siz ceza yemeyin, dikkat edin. Az değil. Madalya mı taksınlar, zaten gerekeni yaptılar" diyerek, cezaların gerekliliğine dikkat çekti.

YILBAŞI DENETİMLERİ SÜRÜYOR

Elazığ İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri, 2025 yılının ilk günlerinde şehrin birçok noktasında evrak, ehliyet, alkol, emniyet kemeri ve egzoz kontrolü yaparak trafik güvenliğini sağlamaya devam etti.

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