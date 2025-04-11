Yıllar sonra bir aradalar! Sihirli Annem'in iki yıldızı buluştu

Şimdilerde sinema filmine uyarlanmak için hazırlanan dizinin sevilen iki karakteri bir araya geldi.

“ÇOK ÖZLEMİŞİZ”

Yıllar sonra dizinin sevilen oyuncularından Zuhal Topal ve İnci Türkay yeniden buluştu. Suzan karakterine hayat veren Zuhal Topal ile Betüş karakterini canlandıran İnci Türkay’ın buluşması, çoğumuzun geçmişteki anılarını canlandırdı.

Zuhal Topal, bu anları sosyal medya hesabından paylaştı. Paylaşımına, "Hoş geldin canım arkadaşım. Çok özleşmişiz" notunu düştü.

SOSYAL MEDYADAN YORUM YAĞDI

İkilinin buluşması sosyal medyada kısa sürede gündem oldu. Paylaşım, hayranlarından yoğun ilgi görürken; “Zaman geriye aksın”, "Duygulandım", “İkisi de gençleşmiş resmen” gibi yorumlar dikkat çekti.

SİNEMAYA UYARLANIYOR

Yıllar boyunca unutulmayan "Sihirli Annem" dizisi, şimdi beyazperdeye taşınıyor. İnci Türkay, Şahap Sayılgan, Nevra Serezli, Gül Onat, Ayşen İnci, Süeda Çil, Jess Molho, Tiraje Başaran, Damla Ersubaşı, Jennifer Boyner, Gizem Güven ve Zeynep Özkaya gibi birbirinden başarılı isimler kadroda yer alacak.

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