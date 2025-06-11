Yıllar sonra ilki başarmıştı: Serdar Ortaç’tan bomba açıklama!

Serdar Ortaç, 'Karabiberim' 'İsmi Lazım Değil' 'Ben Adam Olmam' 'Gamzelim' 'Asrın Hatası' ve daha birçok şarkısıyla 90'lı yıllara damga vurmayı başarmıştı. Serdar Ortaç, attığı her adımla magazin dünyasını süslemeye devam ediyor.

Yıllardır MS hastalığıyla mücadele ediyordu: Serdar Ortaç yıllar sonra ilki başardı!

Sağlığına tekrar kavuştuğunu söyleyip hayranlarını mutlu etmişti. Ortaç, eski eşi Chloe Loughnan ile 2019 yılında boşandıktan sonra kimseyle ilişki yaşamadığı biliniyor. Harbiye’deki konserinin ardından aşk defterini kapattığını söyledi.

“AŞKTA YAŞIM GEÇTİ”

Özel hayatıyla ilgili bomba açıklamalarda bulundu. Ünlü sanatçı, "Benim aşkta yaşım geçti. Bu saatten sonra ancak romatizma olur" diye konuştu. Serdar Oratç'ın aşk çıkışı, sosyal medyada kısa sürede gündem oldu.

ANNESİNDEN "AŞK HİÇBİR ZAMAN GEÇMEZ" YANITI

Nesrin Ortaç, oğlunun bu sözlerine tepki göstererek şunları söyledi: “Aşka niye kapatmış kendini, geçer mi ondan bu genç yaşta. Sağlığını da buldu artık rahatça yürüyor. Aşk hiçbir zaman geçmez, yaş fark etmez. Ben onu aşka ikna edeceğim. O kendisi bulacak. İnşallah olur bir gün.” dedi.