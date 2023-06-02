Yıllar sonra Paint'e güncelleme

En eski uygulamalardan biri olan Paint'e Windows 11 ile birlikte karanlık mod desteği eklendi.

Yıllar sonra Paint'e güncelleme

Microsoft, Windows 11’in güncellemesi ile, Paint 11.2304.17.0 sürümü de karanlık moda kavuştu. Paint artık kullanıcıların sistem teması tercihlerine uyum sağlayarak aydınlık/karanlık modda kullanılabiliyor.

Paint’e artık Karanlık modun yanı sıra, fotoğraf düzenleme uygulamasının yakınlaştırma modu da değişiyor. Klasik ayarlar mevcut olsa da, kullanıcılar artık yeni bir kaydırıcıyla yakınlaştırma/uzaklaştırmayı elle kontrol edebilecek. Ayrıca yakınlaştırma seviyelerini ekran boyutuna uyacak şekilde optimize eden “ekrana sığdır” desteği eklendi.

İŞTE KARANLIK MODLU PAİNT

ekran-alintisi-001.png

Öne Çıkanlar
Fenerbahçe'nin yeni teknik direktörü Volkan Demirel. Sportif direktör Lucescu. Gürel Yurttaş açıkladı
Fenerbahçe'nin yeni teknik direktörü Volkan Demirel. Sportif direktör Lucescu. Gürel Yurttaş açıkladı
Rahmi Koç'tan Ali Koç'a Fenerbahçe Başkanlığı baskısı: Yeter artık bırak
Rahmi Koç'tan Ali Koç'a Fenerbahçe Başkanlığı baskısı: Yeter artık bırak
Orhan Aydın her dönemin adamı Mehmet Barlas’a hakkını helal eder mi?
Orhan Aydın her dönemin adamı Mehmet Barlas’a hakkını helal eder mi?
Mehmet Şimşek gelirse dolar euro borsa ve faizler ne olacak? Remzi Özdemir açıkladı
Mehmet Şimşek gelirse dolar euro borsa ve faizler ne olacak? Remzi Özdemir açıkladı
Kaybedeceği seçim Erdoğan'a böyle hediye edildi
Kaybedeceği seçim Erdoğan'a böyle hediye edildi
Jesus'un 10 milyon dolarlık büyük sırrını Şansal Büyüka Yeniçağ'a açıkladı
Jesus'un 10 milyon dolarlık büyük sırrını Şansal Büyüka Yeniçağ'a açıkladı
Son Haberler
Meteoroloji'den 7 ile uyarı geldi! Yarın sabah çok kuvvetli geliyor Güncel
Meteoroloji'den 7 ile uyarı geldi! Yarın sabah çok kuvvetli geliyor
NATO Genel Sekreterinin Ankara'ya gelme tarihi belli oldu Dünya
NATO Genel Sekreterinin Ankara'ya gelme tarihi belli oldu
Nokia C110 ve C300’ün fiyatı ve özellikleri açıklandı Teknoloji - Otomotiv
Nokia C110 ve C300’ün fiyatı ve özellikleri açıklandı
Uzmanı uyardı. Ailesinde tiroit ve diyabet öyküsü olanlar dikkat Sağlık
Uzmanı uyardı. Ailesinde tiroit ve diyabet öyküsü olanlar dikkat
Arçelik hacklendi: Binlerce kişinin verilerine ne oldu Teknoloji - Otomotiv
Arçelik hacklendi: Binlerce kişinin verilerine ne oldu
Pembe Kod'ta gerçek bambaşka çıktı Güncel
Pembe Kod'ta gerçek bambaşka çıktı
Yüz Yıllık Mucize 12. bölüm fragmanı yayınlandı mı? Yüz Yıllık Mucize yeni bölüm ne zaman? Keşfet
Yüz Yıllık Mucize 12. bölüm fragmanı yayınlandı mı? Yüz Yıllık Mucize yeni bölüm ne zaman?