Yıllar sonra Paint'e güncelleme

Microsoft, Windows 11’in güncellemesi ile, Paint 11.2304.17.0 sürümü de karanlık moda kavuştu. Paint artık kullanıcıların sistem teması tercihlerine uyum sağlayarak aydınlık/karanlık modda kullanılabiliyor.

Paint’e artık Karanlık modun yanı sıra, fotoğraf düzenleme uygulamasının yakınlaştırma modu da değişiyor. Klasik ayarlar mevcut olsa da, kullanıcılar artık yeni bir kaydırıcıyla yakınlaştırma/uzaklaştırmayı elle kontrol edebilecek. Ayrıca yakınlaştırma seviyelerini ekran boyutuna uyacak şekilde optimize eden “ekrana sığdır” desteği eklendi.

İŞTE KARANLIK MODLU PAİNT