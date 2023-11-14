Yıllarca unutulmayacak karikatür. Emre Ulaş çizdi

Ödüllü karikatürist Emre Ulaş, İsrail- Filistin savaşında Türkiye’nin tutumunu hafızalara silinmeyecek bir şekilde resmetti.

İşte hafızalardan silinmeyecek o karikatür:

Karikatürde son günlerde Amerika ve İsrail menşeili markalara baskın yapan insanların ve yine İsrail markalarına boykot çağrısı yapan hükümetin aslında yaptıkları protestoların akla ziyan olduğunu çizdi.

Ortaya çıkan belgelerde Türkiye’den İsrail’e her gün giden yüzlerce geminin olduğu belli olunca Emre Ulaş, vatandaşların yaptığı protestoları şu şekilde resmetti: Birkaç şahıs deniz kenarında oturan vatandaşların kahvelerini dökerken, vatandaşlarda protesto eden şahıslara şu şekilde sesleniyor:

“Bak! Her gün bunun gibi yedi gemi İsrail limanlarına mal taşıyor. Bari kahveyi arkasından dök de boşa gitmesin!..”