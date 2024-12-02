Yıllardır aradığı babası arkadaşı çıktı. Büyük şok yaşadı

Hem kendi öz ailesini bulmak hem de diğer evlat edinilmiş çocukların biyolojik ailelerine kavuşmasına yardımcı olmak için bir Facebook sayfası kuran gazeteci Tamuna Museridze, araştırmaları esnasında Gürcistan’da büyük bir bebek ticareti skandalını aydınlattı.

40 YAŞINDA EVLATLIK OLDUĞUNU ÖĞRENDİ

Evlat edinildiğinden haberi olmayan 40 yaşındaki Museridze, 2016 yılında annesi öldükten sonra evini temizlerken kendi adını taşıyan fakat doğum tarihi farklı olan bir doğum belgesi bulması üzerine, evlat edinilmiş olabileceğinden şüphelenerek geçmişini araştırmaya başladı.

FACEBOOK’TAN ANNESİNİ BULDU

Museridze’nin Facebook paylaşımından sonra bir kadın, teyzesinin geçmişte hamileliği gizlediğini ve DNA testi yaptırmayı kabul ettiğini ifade etti. Test sonuçlandığında kadının gerçekten annesi olduğunu fark eden Museridze, annesinden babasının Gurgen Korava adında bir adam olduğunu öğrendi.

3 SENEDİR BABASIYLA SOSYAL MEDYADA ARKADAŞMIŞ

Babasını aramaya başlamasıyla Korava ile zaten 3 senedir Facebook’ta arkadaş olduklarını fark eden gazeteci, babasıyla buluşmak için Zugdidi’ye giderek orada üvey kardeşleri ve diğer akrabalarıyla da buluştu.

Police TV tarafından gerçekleştirilen özel bir toplantıda biyolojik annesiyle buluşan Museridze, annesinin açıklamalarından sonra bebek ticareti kurbanı olmadığını, annesinin utandığı için hamileliğini gizlediğini ve Tiflis’te bir doğum gerçekleştirerek onu evlatlık verdiğini anladı.

ANNESİ YALAN SÖYLEMESİNİ İSTEDİ

Annesinin, Museridze’den bebek ticareti mağduru olduklarına dair yalan söylemesini istemesi üzerine gazeteci, bunun gerçek mağdurlara saygısızlık olacağını ifade ederek bu isteği reddetti. Annesinin, kendisinden gitmesini istemesinin talep etmesinden sonra Museridze’nin annesiyle bir daha konuşmadığı öğrenildi.