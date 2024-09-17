Yıllardır süren düşüş tersine döndü: Emmy Ödülleri tekrar zirvede

Televizyonun en prestijli ödüllerinden biri olan Emmy Ödülleri, son yıllarda izleyici sayısında düşüş yaşasa da, 76. Emmy Töreni ile bu trendi kısmen tersine çevirdi. ABC’de yayınlanan tören, ortalama 6.87 milyon izleyiciyle önceki Emmy törenlerine göre %54’lük bir artış gösterdi. Bu rakam, Emmy’lerin Ocak ayında yapılan son törenindeki 4.3 milyonluk izleyici sayısının oldukça üstünde yer alıyor.

İzleyici yaş grubu bazında bakıldığında, 18-49 yaş aralığındaki yetişkinler için yapılan ölçümlerde Emmy töreni, Ocak ayındaki 0.87’lik reytingin üstüne çıkarak 1.02’lik bir reyting elde etti. Bu oran %17’lik bir artışı temsil ediyor. ABC’nin açıkladığı verilere göre, Emmy’ler, 2021’de CBS’de yayımlanan törenden bu yana en geniş izleyici kitlesine ulaştı. Aynı zamanda ABC’nin 2020’de pandemi nedeniyle sanal olarak gerçekleştirilen önceki Emmy yayınına göre de %8’lik bir izleyici artışı söz konusu.

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OCAK AYINDAKİ EMMY'LER: KÖTÜ BİR BAŞLANGIÇ

Ocak 2024’teki Emmy Ödülleri, Eylül 2023’te yapılması planlanan asıl tarihinden ertelenmişti. Bu ertelenme, Hollywood'daki grevler nedeniyle gerçekleşmiş ve tören NFL playoff maçıyla aynı gün yayına girmişti. Bu durum, izlenme oranlarını ciddi şekilde düşürdü. Tören, yalnızca 4.3 milyon kişi tarafından izlenmiş, bu da bugüne kadar gerçekleşen Emmy yayınları içinde en düşük izleyici kitlesini temsil ediyordu.

Buna karşın, Ocak ayındaki Emmy'ler de aslında bir düşüş trendinin parçasıydı. 2022 yılında, “normal” bir tarihte gerçekleşen Emmy Töreni 5.9 milyon izleyici çekmişti ve bu oran, 2021’deki 7.4 milyon izleyiciye kıyasla %25’lik bir düşüş anlamına geliyordu. Yani, Emmy'ler birkaç yıl üst üste izleyici kaybı yaşamış ve bu ödül töreni izleyicilerin gözünde eski popülaritesini yitirmeye başlamıştı.

NFL MAÇI VE EMMY REKABETİ

Geçtiğimiz pazar günü gerçekleşen 76. Emmy Töreni, yine bir NFL maçıyla rekabete girmek zorunda kaldı. Ancak bu kez, Ocak ayındaki gibi yüksek profilli bir playoff maçı yerine daha düşük ilgi gören Texans-Bears karşılaşması yayındaydı. Disney’in DirecTV ile yaşadığı anlaşmazlık ve Disney kanallarının iki hafta boyunca DirecTV’de yayımlanamaması, başlangıçta Emmy izleyici sayısını etkileyecek bir faktör olarak değerlendirilmişti. Ancak, ABC ve diğer Disney kanallarına erişim, törenin gerçekleşmesinden bir gün önce tekrar sağlanınca bu endişe boşa çıktı.

ELEŞTİRİLER: EMMY’LER NEREYE GİDİYOR?

Emmy Ödülleri’nin izlenme oranlarındaki artış, törenin kendisinin kalitesine dair eleştirilerin azalması anlamına gelmedi. Variety dergisinin eleştirmeni Alison Herman, Emmy Ödülleri’ni “sönük” ve “görece sessiz bir etkinlik” olarak nitelendirdi. Herman, törenin yıl içinde iki kez düzenlenmesinin, bu özel gecenin önemini azalttığını vurguladı. Ayrıca, ödül töreninin genel olarak televizyon tarihinde çok da parlak olmayan bir dönemi yansıttığını ve bu duruma karşı bir zıtlık oluşturamadığını ifade etti.

Ancak tören yine de bazı başarılarla öne çıktı. Eugene ve Dan Levy’nin sunuculuğunu yaptığı gece, özellikle komedi ve drama kategorilerinde önemli rekorlara imza attı. 18 ödülle en fazla ödül kazanan dizi “Shogun” olurken, “The Bear” komedi kategorisinde 11 ödül kazanarak bir yılda en çok ödül alan komedi dizisi rekorunu kırdı. Ayrıca, HBO’nun sevilen dizisi “Hacks,” gecenin sürprizi olarak en iyi komedi dizisi ödülünü kazandı.

ÖDÜL TÖRENLERİ İÇİN UMUT VERİCİ BİR İŞARET

Emmy Ödülleri’nin izleyici sayısındaki bu artış, genel olarak ödül törenlerinin geleceği hakkında umut verici bir işaret olarak değerlendirildi. ABC, bu yılın başlarında düzenlenen Oscar töreninde de izleyici sayısında bir artış yaşamıştı. Son birkaç yılın televizyon izleme alışkanlıklarındaki değişimler ve dijital platformların yükselişi, geleneksel ödül törenlerinin cazibesini sorgulatırken, bu tarz törenlerin hâlâ geniş bir izleyici kitlesi tarafından takip edilmesi önemli bir gelişme olarak görülüyor.

EMMY TÖRENLERİNİN TARİHİ İZLENME ORANLARI

Emmy Ödülleri, özellikle son yıllarda önemli dalgalanmalar yaşadı. Örneğin, 2013 yılında Emmy Ödülleri 17.6 milyon izleyiciyle geniş bir kitleye ulaşmıştı. Ancak bu rakam yıllar içinde kademeli olarak düşüş gösterdi. 2018 yılında Emmy’ler 10.2 milyon izleyici çekmiş, 2019 yılında bu rakam 6.9 milyona gerilemişti. 2020’de pandemi nedeniyle sanal olarak düzenlenen tören ise 6.4 milyon izleyiciyle sınırlı kaldı. 2021 yılında izleyici sayısı 7.4 milyona çıksa da, 2022’de bu rakam tekrar düşerek 5.9 milyona inmişti.

Sonuç olarak, Emmy Ödülleri’nin izleyici sayısındaki bu son artış, törenin eski ihtişamına dönme yolunda küçük de olsa olumlu bir adım olarak görülebilir. Ancak, bu artışın devamlılığı ve ödül törenlerinin gelecekte izleyiciler üzerindeki etkisi, önümüzdeki yıllarda yapılacak törenlerle daha net bir şekilde anlaşılacaktır.