Yıllardır tek başına çalışıyor kimseyle konuşmuyor. İşte dünyanın en ürkütücü ofisi

1990 yılında 5 metre yüksekliğe inşa edilen çalışma ofisi "iklim değişikliği ve biyolojik çeşitlilik araştırmaları" için kullanılıyor.

Şimdiye kadar 520 görevin tamamlandığı ofisin kusursuz işleyen bir internet ve telekomünikasyon sistemine sahip olduğu bildirilirken, toplamda 3 kattan oluşuyor.

Dünyanın en yüksek noktalarından birinde yer alan bu laboratuvar, Küresel Atmosfer İzleme (GAW) Programının bir parçası olan Nepal-İtalya ortak girişiminin bir ürünü olarak biliniyor.

Ofisin kurulma amacı ise Asya'nın Hint Okyanusu'ndan Himalayalar'a kadar uzanan Kahverengi Atmosfer Bulutlarından zarar görebilecek bazı bölgelerdeki kirlilik seviyelerini ve iklim değişikliğini izlemek.

Nepal'deki Tribhuvan Üniversitesi'nde meteorolog olan ve 2013 ile 2016 yılları arasında pek çok kez Piramit şeklindeki bu ofiste bulunan Dibas Shrestha, Scientific American'a verdiği demeçte, "Bu arazide tek başına çalışmak zaman zaman keyifli olsa da çoğu zaman yalnız hissettiriyor" dedi.

Maine Üniversitesi'nden buzulbilimci Paul Mayewski ise "İklim ve ekosistem değişkenliğini anlamak istiyorsak yüksek dağ bilim istasyonları çok önemlidir" diyerek laboratuvarın önemine vurgu yaptı.