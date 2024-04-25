Yılların birikimi ile sıfır araç aldı, hayatının şokunu yaşadı. Milyonluk zarar

Kaynak: İHA
Yılların birikimi ile sıfır araç aldı, hayatının şokunu yaşadı. Milyonluk zarar
Manisa’nın Salihli ilçesinde yaşayan Fatih Vural, Muğla’ya giderek 1 milyon 300 liraya aldığı sıfır kilometre aracını memleketinde şüphe üzerine ekspertize götürünce hayatını şokuyla karşılaştı.

Manisa’nın Salihli ilçesinde yaşayan Fatih Vural isimli yurttaş, yıllardır topladığı birikimleri ile sıfır otomobil satın almaya karar verdi.

Muğla’da aradığı otomobili bulan 41 yaşındaki Vural, satın almak için araç bayisine gitti.

Satın aldığı otomobili şubat ayında teslim alan Vural, bir arkadaşının boyalı olduğunu öne sürmesi üzerine aracını ekspertize götürdü.

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Vural, ekspertizde karşılaştığı manzara sonucu büyük şaşkınlık yaşadı.

Otomobilin muhtelif yerlerinde lokal boyalar yer aldığı ve belli noktalarında da oynamalar olduğu ortaya çıktı.
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"ARACI DİREKLERİNE KADAR BOYAMIŞLAR"

Vural, "Benim sıfır diye aldığım araç, hasarlı bir araçmış. Kısacası toplama, hasarlı aracı bana sıfır diye satmışlar” diye konuştu.

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Vural, sözlerine şu şekilde devam etti:

"Muğla’daki bayiden şubat ayında aracı sıfır olarak teslim aldım. Aracımı Salihli’ye getirdikten sonra sanayi sitesindeki arkadaşımın yanına gittim. Arkadaşım aracımda boya olduğunu söyledi. Şüphe üzerine ben de aracımı ekspertize götürdüm. Aracımın muhtelif yerlerinde lokal boyalar olduğu belirlendi. Aracımı direklerine kadar boyamışlar. Ayrıca çamurluk ve kaputta aşırı derecede oynamalar mevcut. Sök-tak yapmışlar."

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"HUKUKİ SÜRECİ BAŞLATACAĞIZ"

Vidalarında aşırı derecede aşınma izleri olduğunu söyleyen Vural, "Kapılardaki pimlere çekiçle vurulmuş, ezilmiş, motor kısmında, turboya ait parçalarda spiral taşıyla kesilmiş gibi izler mevcut. Bunların bilgisi aracımı alırken bana kesinlikle bildirilmedi. Ben bunları genel merkeze bildirdim. Aracımı almış olduğum bayiye götürmemi söylediler. Bayi inceledi, bana fabrikasyon dışı boyalar tespit ettiklerini, sök-tak parçalar olduğunu ve bunu genel merkeze bildireceklerini söylediler. Genel merkezden bir hafta sonra arayıp, aracın orijinal olduğunu, banttan bu şekilde indirildiğini söylediler. Bunu söyleyince ben ikinci şoku yaşadım. Kesinlikle şu an hatalarını ve kusurlarını kabul etmiyorlar. Bundan sonra hukuki süreç başlatacağız." diye konuştu.

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