Yılmaz Gruda'ya kaldığı huzurevinde 94. yaş kutlaması

Yeşilçam'ın usta ismi Yılmaz Gruda 94'üncü yaşını kızı ve sevenleriyle kutladı. Gruda‘nın huzurevinde senaryo yazdığı öğrenildi.

Yılmaz Gruda'ya kaldığı huzurevinde 94. yaş kutlaması

Usta oyuncu Yılmaz Gruda‘nın 94'üncü yaş günü nedeniyle kaldığı huzurevinde kutlama yapıldı. Kutlamaya Gruda'nın menajeri Tümay Özokur, kızı Elvan Gruda, torunu Emre ve fotoğrafçı Ece Oğultürk, menajer Burak Yıldız, basın danışmanı Hande Karamanoğulları ve Sıla Korkmaz katıldı.

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Gazeteci Birsen Altuntaş'ın haberine göre, yönetmen Kerem Çakıroğlu ve usta oyuncu Ayten Uncuoğlu da görüntülü arayarak kutlamaya katıldı.

Setlere dönmeye can atan Yılmaz Gruda‘nın huzuevinde boş durmayıp senaryo yazdığı öğrenildi.

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