Yılmaz Güney'in son fotoğrafı yayınlandı

DurakMedya’da yer alan habere göre; Ağustos 1984'te çekilen bu fotoğrafta, Yılmaz Güney'in oldukça kilo kaybettiği ve saçlarının seyrekleştiği belirgin bir şekilde görülüyor.

Bu özel fotoğrafın Yılmaz Güney'in hayattayken çekildiği bildirildi.

Fotoğrafın yayımlanması, sanatçının takipçileri arasında büyük bir heyecana neden oldu.

Kızı Elif Güney, bu fotoğrafı sosyal medya hesabı üzerinden paylaşmasının ardından kısa süre içinde kaldırdı.

Mide kanseri tedavisi gören ünlü yönetmen Yılmaz Güney, 9 Eylül 1984 tarihinde Fransa'da yaşamını yitirdi.

YILMAZ GÜNEY KİMDİR?

Yılmaz Güney, 1 Nisan 1937 tarihinde Adana'da hayata gözlerini açtı.

Çocukluğunda pamuk tarlalarında çalışarak geçimini sağladı. Eğitimine doğduğu şehirde başlayıp, ilkokul ve ortaokulu orada bitirdi.

Sinema sektörüne adımını, film şirketlerinde bölge temsilciliği yaparak attı. Hukuk eğitimi almak üzere Ankara Üniversitesi'ne kaydolan Güney, bu dönemde Atıf Yılmaz ile tanıştı ve onun desteğiyle film dünyasına ilk adımını attı.

1959 yılında, Atıf Yılmaz'ın yönettiği "Bu Vatanın Çocukları" ve "Alageyik" filmlerinde senaryo yazarlığı ve oyunculuk yaptı.

Aynı zamanda "Karacaoğlan'ın Karasevdası" filminde yönetmen yardımcısı olarak görev aldı.

Edebiyata olan ilgisiyle de tanınan Güney, yazılarını "Onüç" dergisinde yayımladı ve bir yazısında komünizm propagandası yaptığı gerekçesiyle 18 ay hapis cezasına çarptırıldı.

1963 yılında hapisten çıktıktan sonra sinemaya geri döndü ve "Çirkin Kral" filmiyle anılmaya başlandı.

"Endişe" filminin Adana çekimleri sırasında yaşanan bir olay neticesinde bir yargıcı öldürmekten dolayı 19 yıl hapse mahkum edildi.

1981 yılında Isparta yarı açık cezaevinden firar ederek yurt dışına kaçtı ve "Yol" filminin kurgusunu yeniden yaparak Cannes Film Festivali'nde En İyi Senaryo Ödülü'nü kazandı.

1983 yılında Türkiye'ye dönme çağrılarına rağmen yurt dışında kalmayı tercih etti ve bu sebeple vatandaşlıktan çıkarıldı.

Yılmaz Güney, 9 Eylül 1984 tarihinde Paris'te mide kanseri nedeniyle hayatını kaybetti.