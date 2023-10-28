Yılmaz Özdil Cumhuriyet Bayramını hayran bırakacak şekilde anlattı

Gazeteci Yılmaz Özdil’in Cumhuriyet Bayramını anlattığı anlar hayran bıraktı. Tek cümle ile ders veren Özdil’in Youtube kanalındaki videosu rekor kırıyor.

Yılmaz Özdil Cumhuriyet Bayramını hayran bırakacak şekilde anlattı

Gazeteci Yılmaz Özdil’in KanalBlabla adlı YouTube kanalındaki videosu rekor kırıyor. Özdil, videoda Cumhuriyet Bayramını hayran bırakacak şekilde anlattı.

Özdil, tören alanlarına en güzel kıyafetlerle gidilmesi için çağrı yaparak, “Cumhuriyet Bayramı kaygı duruşu değildir, saygı duruşudur. Onun bize, bizim ona saygı duruşumuzdur” ifadelerini kullandı.

Özdili paylaştığı videoda şu ifadeleri kullandı:

"Yarından sonra Cumhuriyetimizin 100. yıldönümü. Anıtkabir’e, Dolmabahçe’ye ya da bir başka tören alanına giderken en bakımlı halimizle orada olalım. Elbette eski ya da yeni olması hiç fark etmez ama mutlaka tertemiz. Çocuklarımıza en güzel kıyafetlerini giydirelim. O bizi nasıl orada bekliyorsa lütfen öyle gidelim. Cumhuriyet Bayramı kaygı duruşu değildir, saygı duruşudur. Onun bize, bizim ona saygı duruşumuzdur."

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