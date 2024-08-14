Yılmaz Özdil İzmir ile Tel Aviv'i kardeş şehir yapan ismi açıkladı. Duyunca çok şaşıracaksınız

İzmir Büyükşehir Belediyesi son günlerde epey tartışma konusu olan Tel Aviv ile kardeş şehir protokolünü belediye meclisinde aldığı karar ile iptal etti. Ağustos ayı olağan meclis toplantısında gündem maddeleri arasındaki Tel Aviv ile kardeş şehir protokolü AKP ve MHP’li üyeleri tarafından da kabul edildi.

Yılmaz Özdil hali hazırdaki sıcak gündem üzerine konu hakkında YouTube kanalından bir video yayınladı. Özdil söz konusu gelişmeyi Hamas üzerinden kurulan mahalle baskısının sonucu olduğunu belirtti.

Tel Aviv ile kardeş şehir protokolünün CHP için bir linç kampanyasına dönüştüğünü ifade eden Özdil, “Bu arada bakın bu Hamas için yapılan mahalle baskısı, linç hareketleri falan enteresan gelişmelerle devam ediyor. Bunun bir başka çarpıcı örneği yine İzmir'de yaşandı. İzmir Büyükşehir Belediyesi mesela Tel Aviv'le kardeş şehirdi.

Tel Aviv'de 1996 yılından beri kardeş şehir Gazze meselesi yüzünden sosyal medyada linç başlatıldı.

CHP'li belediye işte böyle İsrail dostu denildi. Televizyonlarda bu yönde saldırılar düzenlendi, kampanya yapıldı. CHP'li belediye İsrail'le kardeş olmuş denildi. CHP utanmadan İsrail'le kardeş olmuş denildi. Neticede Özgür Özel'in CHP'si de anında tırstı” ifadelerini kullandı.

“CHP İLE UZAKTAN YAKINDAN ALAKASI YOK”

Özdil söz konusu protokolün CHP ile uzaktan yakından alakası olmadığını Tel Aviv ile imzalanan kardeş şehir protokolünün 1996 yılında DYP’li İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı olan Burhan Özfatura döneminde imzalandığını belirtti: “Şimdi bakın lütfen bu Özgür özel yönetimin dünyadan haberi yok diyorum. Sonra kızıyorlar bana. Beni linç ediyorlar kardeşim. İzmir'in Tel Aviv ile kardeş şehir olmasının CHP ile filan uzak yakın alakası bile yok ki.

İzmir ile Tel Aviv'i kardeş şehir yapan CHP veya CHP'li herhangi bir belediye başkanı değil. İzmir'i Tel Aviv ile kardeş şehir yapan Burhan Özfatura”

“OĞLU ŞU ANDA AKP BELEDİYE MECLİS ÜYESİ”

Buhan Özfatura’nın oğlunun şu anda İzmir Büyükşehir Belediyesi AKP Meclis üyesi olduğunu aktaran Özdil, “1996 yılında o zamanlar DYP'den belediye başkanıydı. Burhan Özfatura, Tel Aviv ile kardeş şehir protokolü anlaşmasına imza attı.

Hadisenin CHP ile uzak yakın alakası bile yok. Üstelik Bakte 1973'ten beri, 1973'ten beri İzmir'de bir tane muhafazakar belediye başkanı oldu.

1973'ten beri İzmir'de CHP'li olmayan bir tane belediye başkanı vardı. Burhan Özfatura İzmir'i Tel Aviv ile kardeş şehir yapan da.

Burhan Özfatura çok da başarılı bir belediye başkanıydı. Ben bir İzmirli olarak söylüyorum. Son derece namuslu bir belediye başkanı. Biri Anavatan Partisi'nden, biri Doğru Yol Partisi'ne iki defa belediye başkanlığı yaptı.

İzmir'de son derece başarılı, namuslu bir belediye başkanı. Ama 1973'ten beri İzmir tarihindeki tek muhafazakar belediye başkanı. Hani diyorum ya CHP'li olmayan tek başkan hatta Burhan Özfatura oğlu şu son yerel seçimde İzmir'de AKP'den belediye meclis üyesi adayı oldu.”

“O ŞEHRİN İSMİ YAFA TEL AVİV”

Özdil Tel Aviv şehrinin gerçek isminin aslında Yafa Tel Aviv olduğunu şu sözler ile açıkladı:

“CHP'li belediye İsrail'le kardeş olmuş diyorlar. Halbuki ya İzmir'i Tel Aviv'le kardeş yapan AKP'li meclis üyesi adayının babası kardeşim. Üstelik bakın İzmir sadece Tel Aviv'le kardeş değil. Yafa Tel Aviv'le kardeş. Çünkü o şehrin ismi aslında o Yafa Tel Aviv.”

“YAFA PORTAKALINI NE YAPACAĞIZ”

İzmir Büyükşehir Belediyesi’nin Tel Aviv ile kardeş şehir protokolünün kim zamanında yapıldığını aktaran Özdil, konuyu Yafa Portakalına bağladı. Portakalın nereden ne şekilde geldiğini ve adının neden Portakal olduğunu aktaran Özdil şu şekilde konuştu:

“Şimdi soruyorum ben Türkiye'de üretilen ve Türkiye'de tüketilen Yafa portakalı ne yapacağız? Mesela ismini mi değiştireceğiz? Yafa portakalının. Bakın bana sorarsanız bu Hamas sevdasıyla İzmir'in Tel Aviv'le kardeş şehir protokolünü iptal etmek yerine tam tersine: biz Tel Aviv’i tanımıyoruz, İzmir'i Yafa ile kardeş yaptık denilmesi gerekirdi.

Niye derseniz anlatmaya gayret edeyim. Portakal denilen meyve. Portakal yüzyıllar önce Hindistan'da yetişen bir ürün. Ümit Burnu'nu keşfedilince deniz ticaret yolları değişti.

Portakal fidanlarını Hindistan'a aldılar. Afrika'nın altından dolaşarak gemilerle Avrupa'ya getirdiler. Portekiz'de diktiler, ürettiler. Avrupa'da ilk üretim noktası bizim topraklara da oradan geldi. Yani ters taraftan geliyor.”

“PORTAKALLARI YAFA’YA ÇOK SEVDİKLERİ ABDULHAMİT GÖNDERDİ”

Portakal meyvesinin Yafa kentine Abdulhamit tarafından gönderildiğini aktaran Özdil, Portakal’ın Portekiz’den bizim topraklarımıza geldiğini ve bundan dolayı da Portugal kelimesinin bizde portakal olarak kaldığını belirtti. Özdil’in bu konu hakkındaki ifadeleri şu şekilde oldu:

Portakal denilen meyve. Portakal yüzyıllar önce Hindistan'da yetişen bir ürün. Ümit Burnu'nu keşfedilince deniz ticaret yolları değişti.

Portakal fidanlarını Hindistan'a aldılar. Afrika'nın altından dolaşarak gemilerle Avrupa'ya getirdiler. Portekiz'de diktiler, ürettiler. Avrupa'da ilk üretim noktası bizim topraklara da oradan geldi. Yani ters taraftan geliyor.

Portekiz'den geldiği için Portekiz meyvesi manasında İspanyolca'dan duyulduğu şekliyle Portugal dendi. Portugal. Portugal zamanla portakal kelimesine dönüştü Türkçe’de.

Padişah Abdülhamit döneminde, bunların çok sevdiği Abdülhamit döneminde, 1880'lerde bizzat Abdülhamit'in talimatıyla Yafa’ya öyle 3 4 bin portakal fidanı gönderildi Türkiye'den Anadolu toprakları.

Oradaki iklim portakala gayet uygun. Dikilsin, üretim yapılsın dedi Abdülhamit. Çünkü Yafa denilen şehir 1515 ten 1918'e kadar 400 yıl boyunca bizimdi bizim. Tel Aviv diye bir şehir yoktu. Liman şehri Yafa vardı. Asıl şehir oydu.

Bu Tel Aviv'i anca 1920'lerde falan kurdular. 1950 yılında da Yafa ile aynı belediyeye bağladılar. Bu yüzden işte ismi aslında Yafa Tel Aviv. İzmir Tel Aviv’le kardeş diyorlar. Hayır. İzmir Yafa, Tel Aviv ile kardeş. Yafa yani Tel Aviv'in kökeni Yafa.

Padişah Abdülhamit işte Yafa’ya portakal fidanları gönderdi. Dikilsin üretilsin dedi. O kadar güzel verim alındı ki bölgedeki iklim uygun. Yafa’dan portakal ihracatına başlandı. İstanbul'a da portakal Yafa limanından geldiği için o portakalın adı Yafa portakal oldu.