Yılmaz Özdil “korkun” dedi! Uyuşturucu baronlarının yeni oyununu deşifre etti

Gazeteci Yılmaz Özdil, Youtube’daki son programında jelibonların içine uyuşturucu enjekte edildiğini ve okul önlerinde çocukların uyuşturucuya bağımlı hale gelmesi için bedava dağıtıldığını söyledi.

Ailelere seslenen Özdil, “Bakın korkmanız için söylüyorum. Çünkü sonra ağlarız. İlkokul çocuklarını alıştırmak için böyle minik minik pembe ayıcıklar şeklinde uyuşturucu hap üretiyorlar arkadaşlar” ifadelerini kullandı.

İşte Özdil’in “Sokaklarda Korku Filmi” başlıklı videosundan öne çıkan satırlar:

“NİNJA KAPLUMBAĞA, POKEMON, SÜPERMEN…”

Jelibonların içine enjekte ediyorlar. İlkokul çağındaki çocukların eline veriyorlar. Bütün aileler korksun. Daha dikkatli olsun diye haykırıyorum bak. Ben de evlat babasıyım. Ninja kaplumbağa şeklinde hap var. Pokemon şeklinde hap var. Süpermen logolu hap var. Okul ve park önlerinde şeker ikram ediyormuş gibi bedava dağıtıyorlar. Çocuklar bağımlı hale gelince de satışa başlıyorlar. Türkiye’de öğrencinin cep harçlığıyla bile uyuşturucu satın alınabiliyor. Türkiye sokaklarında uyuşturucu bu kadar ucuzladı. Türkiye’de uyuşturucu ile mücadele edilmiyor. Size yalan söylüyorlar.