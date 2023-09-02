Yılmaz Özdil Melissa Vargas hakkında bir açıklama yaptı ortalık yıkıldı

A Milli Kadın Voleybol takımımız, 2023 CEV Avrupa Şampiyonası yarı finalinde İtalya ile karşı karşıya geldi.

Nefes kesen mücadeleyi 3-2 kazanan Filenin Sultanları, adını finale yazdırdı.

Sultanlar, pazar günü Sırbistan ile karşı karşıya gelecek.

Milli voleybolcu Melissa Vargas, İtalya karşısında yıldızlaşan isimlerden biriydi.

Vargas, setin son bölümlerinde üst üste aldığı sayılarla takımını ayakta tuttu.

Galibiyette büyük bir payı oldu.

Melissa Vargas ve Elif Şahin takımı sırtlayan oyuncular oldu.

Gazeteci Yılmaz Özdil, Melissa Vargas ile ilgili güzel paylaşımlarda bulundu.

''ALLAH RAZI OLSUN BE KARDEŞİM''

X'ten yaptığı paylaşımda, ''Vargas’ı Türkiye’ye getirip, Türk vatandaşı yapan her kimse, Allah razı olsun be kardeşim'' ifadelerini kullandı.

Üstüne bir paylaşım daha yapan Özdil, ''Dünyanın en iyi pasör çaprazı Melisa Vargas -ve yazın bir kenara- dünyanın en iyi pasörü Elif Şahin'' notunu düştü.

MELİSSA VARGAS KİMDİR?

Melissa Vargas veya tam adıyla Melissa Teressa Vargas Abreu, 16 Ekim 1999 yılında Cienfuegos doğdu. Türkiye kadın millî voleybol takımı ve Fenerbahçe kadın voleybol takımında oynayan Küba asıllı Türk voleybolcudur.

İtalya'da düzenlenen 2014 Dünya Kadınlar Voleybol Şampiyonası'na Küba kadın millî voleybol takımı üyesi olarak katılan sporcu, 2023'te Türkiye kadın millî voleybol takımına katıldı.

2023'de CEV Kadınlar Avrupa Voleybol Şampiyonası'nda İsveç'e karşı oynanan maçta 112km hızındaki servis ile Tijana Boskovic’e ait olan 111.4 km/h’lık servis hızı rekorunu kırmıştır.

Babası bir hentbol oyuncusu olan Vargas, voleybola 6 yaşında sokakta oynayarak başladı, 8 yaşında okul takımına katıldı. Okul takımında kazandığı başarılar sebebiyle "Küba'nın geleceği" olarak görülmeye başlandı. 12 yaşında Cienfuegos takımında antrenmanlara çıkmaya başlayan Vargas, Küba alt yaş voleybol millî takımlarında da oynadı.

2016 yılında bir sezon Çekya'da oynadı. Omuz sakatlığı geçirerek tedavi için ülkesine döndü. Ülkesindeki tedavi imkanlarından memnun kalmayarak eleştirmesi üzerine disiplinsizlik gerekçesiyle 2017'den başlayarak 4 yıl süre ile milli takımda oynamaktan men edildi. Bunun üzerine kendi isteğiyle bir İsviçre takımına transfer oldu.

İsviçre'ye sığınmacı statüsünde gitti. Bir sezon oynadıktan sonra, 2018 yılında Fenerbahçe’ye transfer oldu. 9 Nisan 2021'de Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı oldu.

Melissa olan ilk adını Melisa olarak değiştirdi. 2022-2023 sezonunda Çin Ligi'nde Tianjin formasıyla oynadıktan sonra Fenerbahçe'ye geri döndü.