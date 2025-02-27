Yılmaz Özdil, Öcalan çağrısını 'tombala' diyerek açıkladı

İmralı heyeti bebek katili Öcalan ile görüşmesini gerçekleştirdi. Teröristbaşının mesajı canlı yayında 4 dilde okundu.

Bebek katilinin çağrısı Türkçe, Kürtçe, İngilizce ve Arapça okundu. Terörist Öcalan, kurduğu kanlı terör örgütüne silah bırakma çağrısı yaptı.

Mesajı, Kürtçe olarak Ahmet Türk, Türkçe olarak ise Pervin Buldan okudu. Mesajın resmi dil Türkçe duırurken önce Kürtçe olarak okunması büyük tepki çekti.

"TÜRK MİLLETİNİN GÖZÜNÜN İÇİNE BAKA BAKA TOMBALA'NIN CANLI YAYININI İZLETTİLER”

Gazeteci Yılmaz Özdil, bebek katili Öcalan’ın canlı yayında okunan silah bırakma çağrısına tepki gösterdi

Sosyal medya platformu X’den paylaşımda bulunan Özdil, “Irak Kürdistan'ı birinci çinko, Suriye Kürdistan'ı ikinci çinko, Türk milletinin gözünün içine baka baka tombala'nın canlı yayınını izlettiler” dedi.