Yılmaz Özdil TRT'nin nasıl madara olduğunu açıkladı

A Milli Kadın Moleybol Takımı’nın, ABD Kadın Voleybol Milli Takımı ile oynadığı maçta, bir Türk kızının sevinirken göğsünün göründüğü anların TRT ekranlarına yansıması ülke gündemindeki yerini halen koruyor. Gazeteci Yılmaz Özdil, konu hakkında yaptığı açıklamada, TRT’nin nasıl madara olduğunu açıkladı.

Yılmaz Özdil, söz konusu maçta tribünlerdeki seyircilerin sevincinin ekrana yansıdığı sırada sürpriz bir görüntünün oluştuğunu belirtirken “Komple kırmızı beyaz giyinmiş olan ve elinde de Türk bayrağı bulunan tribündeki bir kadın seyirci sevinçten neşeyle zıplarken şak ikizler fora. Dekoltesinden memesi dışarı fırlayıverdi.” ifadesini kullandı.

“ MUHAFAZAKAR AYAKLARINA YATAN TRT MADARA OLDU”

TRT’nin bu görüntüyü naklen ve ağır çekimde yayınladığını ifade eden Özdil, daha sonra kriz çıktığını belirterek “Bademleştirilen TRT yönetimi komaya girdi. Derhal açıklama yaptılar, ‘Bu istenmeyen görüntüyü biz yayınlamadık.’ dediler.” söyleminde bulundu.

Özdil, TRT’nin, maçın çekimini ABD’li bir yayın kuruluşunun yaptığı açıklamasını aktararak “O genç kadın seyircinin ismi Naz’mış. Naz, ABD’de yaşayan bir Türk vatandaşı kız. Ben kendi payıma Naz’a teşekkür ederim. Hem sayesinde şahane bir görüntü izlemiş olduk hem de AKP’ye yaranmak için adeta muhafazakar ayaklarına yatan TRT’yi dünya çapında madara etmiş oldu.” açıklamasında bulundu.

Gazeteci Özdil, sözlerini, “Takdiri ilahi böyle bir şey işte” ifadeleriyle noktaladı.

NE OLMUŞTU?

Türk Milli Kadın Voleybol Takımı’mızın, ABD Kadın Milli Voleybol Takımı ile oynadığı maçta, tribünde bulunan bir kadın izleyicinin sevindiği dakikalar ekranlara yansımıştı. Maç esnasında sevinçten zıplayan genç kadınının göğsü görünmüş ve TRT, bu görüntüyü ekranlarında yayınlamıştı.

TRT, olayın ardından yaptığı açıklamada, söz konusu maçın çekimlerini ABD’li bir yayın kuruluşunun yaptığını, TRT’nin bu kuruluştan anlık olarak gelen görüntüleri paylaştığı ifade edilirken, "Kamuoyunun bilgisine... Dün gece, A Milli Kadın Voleybol Takımımızın FIVB Milletler Ligi'ndeki (VNL) 8. maçında ev sahibi ABD ile oynadığı karşılaşmanın canlı yayınında ekranlara istenmeyen bir görüntü gelmiştir.” ifadelerine yer verildi.

ZAYTUNG YILIN ŞAHA HABERİNİ YAPTI

Zaytung, söz konusu olaya ilişkin, yılın şaka haberini yaptı. Yaptığı ironi haberiyle tanınan Zaytung, sosyal medya hesabından “Voleybol Maçında Kadraja Giren Meme Nedeniyle Huzuru Kaçan TRT Yönetim Kurulu Üyelerine 2.5 Milyon TL Daha Huzur Hakkı Ödenecek...” yorumunda bulundu.