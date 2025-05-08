Yılmaz Özdil ve Fatih Altaylı’dan olay yorum! İmamoğlu’nun hesabı erişime engellenmişti…

İBB Başkanı ve CHP’nin Cumhurbaşkanı adayı Ekrem İmamoğlu’nun X hesabı erişeme engellenmişti. Bu karar sonrası sert tepkiler gelmeye başladı. Fatih Altaylı, “İş giderek cezaevindeki İmamoğlu’na su bile vermeme noktasına doğru gidiyor” ifadelerini kullanırken, Yılmaz Özdil ise “hiçbir şeye benzemez g… korkusu” yorumunda bulundu.

GEREKÇE NEDENİ: SUÇ İŞLEMEYE ALENEN TAHRİK

Silivri'deki Marmara Cezaevi'nde tutuklu bulunan İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı ve CHP Cumhurbaşkanı Adayı Ekrem İmamoğlu'nun sosyal medya platformu X'deki hesabına erişim engeli getirilmişti. Gerekçe olarak ise DMM, söz konusu sansürün İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yapılan değerlendirme ve mahkeme kararıyla uygulandığını belirtti. Açıklamada, İmamoğlu’nun 24 Nisan 2025 tarihinde X hesabından yaptığı bir paylaşımın Türk Ceza Kanunu’nun 214. maddesi uyarınca “suç işlemeye alenen tahrik” kapsamına girebileceği gerekçesiyle resen soruşturma başlatıldığı aktarıldı.

ÖZDİL: HİÇBİR ŞEYE BENZEMEZ G… KORKUSU

İmamoğlu’nun hesabının erişime engellenmesinin ardından ABB Başkanı Mansur Yavaş, seçim kampanyası hesabını İmamoğlu’na vermişti. Erişim engeline ise ünlü gazetecilerden de tepkiler gelmeye başladı. Ünlü gazeteci Yılmaz Özdil X hesabı üzerinden “Mazbatayı sildiler, diplomayı sildiler, X hesabını sildiler, korktuklarını biliyorduk ama ödlerinin bu derece koptuğunu bilmiyorduk, halk arasındaki tabirle “hiçbir şeye benzemez g… korkusu” tepkisini gösterdi.

Mazbatayı sildiler, diplomayı sildiler, X hesabını sildiler, korktuklarını biliyorduk ama ödlerinin bu derece koptuğunu bilmiyorduk, halk arasındaki tabirle “hiçbir şeye benzemez göt korkusu.” — Yılmaz ÖZDİL (@Yilmaz_Ozdill) May 8, 2025

ALTAYLI: İMAMOĞLU’NA SU BİLE VERMEME NOKTASINA DOĞRU GİDİYOR

Ünlü gazeteci Fatih Altaylı ise ‘rezillik’ diyerek şu açıklamada bulundu:

“İmamoğlu’na engelleme getiren X değil Türk Yargısı(Adaleti değil). X bu karara Türkiye’deki mahkemelerde itiraz edecek. Yargı bu haldeyken sonuç olumlu olur mu bilmiyorum. İş giderek cezaevindeki İmamoğlu’na su bile vermeme noktasına doğru gidiyor. Rezillik.”