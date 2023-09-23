Yılmaz Özdil ve Korcan Karar ekranlara geri dönüyor. Projeleri belli oldu

Yılmaz Özdil ve Korcan Karar'ın bir internet sitesi ve YouTube kanalı ile ekranlara geri döneceği öne sürüldü.

Yılmaz Özdil ve Korcan Karar ekranlara geri dönüyor. Projeleri belli oldu

Bir ay çalıştıktan sonra Sözcü TV'den ayrılan Yılmaz Özdil ile ile Show TV’nin eski spikeri Korcan Karar’ın yeni projeleri belli oldu. İki deneyimli gazeteci, blablatv.com.tr adlı bir internet sitesi ve YouTube kanalı ile ekranlara geri döneceği öne sürüldü.

MedyaRadar'ın haberine göre, Yılmaz Özdil ve Korcan Karar'ın yeni projeleri belli oldu. Hazırlıkların sürdüğü projelerde yurttaş gazeteciliği de yer alacak. Bilmeyenler için yurttaş gazeteciliği, vatandaşların kendi araçlarıyla haber üretmesi ve yayınlaması anlamına geliyor.

Özdil ve Karar'ın internet sitesi ve YouTube kanalını yakın zamanda hayata geçirmeyi planlıyor.

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SÖZCÜ TV’YE OLAYLI BİR ŞEKİLDE VEDA ETMİŞTİ

Yılmaz Özdil, Sözcü TV’deki görevinden başladıktan bir ay sonra veda etmişti. Özdil, ayrılma sebebi olarak şunları yazmıştı:

"Parantez açayım… Görevden derhal uzaklaştırılmam için, bir saniye bile görevde kalmamam için, CHP yönetiminin adını kullanarak, aleyhime kampanya başlatılmasına üzülmedim desem, yalan olur. AKP kampanyalarına alışığım, umurumda bile olmadığını beni tanıyan herkes bilir, ama doğma büyüme bir CHP’li olarak, bu kampanyaya parti kaynaklarının harcanmasına gerçekten üzüldüm.

CHP’nin parasına yazık kardeşim. Meral Akşener'in masayı dağıtmadığını, kasten masanın dışına ittirildiğini söylediğim için, ‘Meral Akşener masayı dağıttı diyenler akçeli gazetecilerdir' dediğim için, CHP yönetiminin adını kullanarak benim aleyhime linç kampanyası başlatanlar, ne diyecekler şimdi?"

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