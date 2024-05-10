Yılmaz Özdil vefat eden annesini telefonla aradığını açıkladı

Yılmaz Özdil, şahsi Youtube kanalına bir kaç saat önce yeni bir video yükledi. Özdil güncel konulara yer vererek yorumlarda bulundu.

12 Mayıs 2024 Pazar günü kutlanacak Anneler Günü’ne değinen Özdil annesini anlattı. Annesini anlatırken duygulanan Özdil’in o anları gündem oldu.

Rahmetli annesini ilkokul mezunu olduğunu belirten Özdil “Ama doktordu Tıp uzmanıydı. Hani öyle bir reklam vardı ya. Bir dönem Benim annem doktordu mühendis benim annem gerçekten doktordu Tıp uzmanıydı. “ dedi.

Devamında ise Özdil “Başım ağrıdığında mesela hemen teşhisi koyardı saçın ıslak ıslak sokağa çıkıyorsun ondan diyordu başım dönerse filan böyle hemen teşhisi koyuyordu E bir şey yemiyorsun açlıktan döner tabii” derdi.

Özdil annesini ilkokul mezunu olduğunu ama müthiş bir doktor olduğunu belirterek “Popoma fitil sokan tek kadın gülmeyin öyle. Annem sokakta kavga ederdik mesela böyle yumruğu yerdik gözüm mor gelirdi gel hemen patates basayım der patates tedavisi yapardı” ifadelerini kullandı.

Ayrıca Özdil saçlarında kepeklerinin çoğaldığında annesinin kızların yanına böyle mi gideceksin dediğini aktardı.

"BENİM ANNEM"

Gözünde arpacık çıktığında annesinin sarımsak sürdüğünü, sırtına havlu serdiğini, sigara içtiğinde annesini kızdığını anlattı.

Gazeteci Özdil “Bebekken anestezi uzmanıydı. Takip ederdi çiş niye sarı Fizyoterapistti. Top oynarken falan böyle sakatlandığımda da işte dizimiz ağrıyor filan dersem geçirirdi. Annem mis gibi türlü yaptım sakın sokakta hamburger filan yiyip gelme kola daa içme sakın derdi. Sivilce çıktığında hemen teşhisi koyardı çikolata yiyorsun ondan yeme çikolata laboranttı Annem. Nezle olduğumda böyle burnum akınca filan ben şimdi sana hemen bir Adaçayı kaynatırım bal limon zencefili de böyle ılık ılı iç derdi. “ ifadelerini kullandı.

Devamında annesinin psikiyatri olduğunu belirterek “Annem beni böyle durgun gördüğünde neyin var oğlum derdi bir şey yok anne derdim var var canın sıkkın derdi ya bırak iyiyim derdim yok yok bilirim ben ya canın sıkkın anne delirtme falan derdim” şeklinde annesini anlattı.

"12 YILDIR ANNEMİ TELEFONLA ARIYORUM"

Annesini zaman zaman takıldığını söyleyen Özdil “Anneme takılırdım sık sık anne derdim bu sene Anneler gününde babama Viagra hediye etmeyi düşünüyorum. Bu kıyağımı unutma derdim defol terbiyesiz hayvan filan diye kovardı ya bari Babalar gününde adama bir kız hediye edeyim derdim terlik fırlatırdı Defol hayvan dedi. Hayvanlardan anlardı veteriner hekimdi Benim annem hastasıydım annemin hastaydım” dedi.

Vefatından sonra annesinin numarasının hala cep telefonunda kayıtlı olduğunu belirterek “Canım çok sıkkın olduğunda veya şefkatine ihtiyacım olduğunda tuşlu numarasını uzun uzun çaldırıyorum açmıyorsa komşuda mutlaka ya da markete filan gitmiştir açamamış diyorum." ifadelerini kullandı.

12 yıldır böyle olduğunu anlatan Özdil "12 yıldır arıyorum açmıyor. Komşudadır diyorum arıyorum açmıyor markettedir diyorum." şeklinde konuştu.

Daha sonra Özdil tüm annelerin ve anne adaylarının anneler gününü kutladı. Özdil'in duygulanması herkesi duygulandırdı.

https://www.youtube.com/watch?v=ca12s6mjo4s&t=1600s