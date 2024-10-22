Yılmaz Özdil'den Bahçeli'ye 'Öcalan' önerisi

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Yılmaz Özdil'den Bahçeli'ye 'Öcalan' önerisi

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, partisinin grup toplantısında yaptığı konuşma ile bir anda gündemi değiştirdi. Terörist başı Öcalan ile ilgili söyledikleri tepki çekti. Bahçeli'ye bir tepki de Gazeteci-Yazar Yılmaz Özdil'den geldi.

Gazeteci Yazar Yılmaz Özdil, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin terörist başı Abdullah Öcalan ile ilgili sözlerine sosyal medya hesabı üzerinden cevap verdi.

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Devlet Bahçeli bugün yaptığı konuşmada, "Türk ve Türkiye Yüzyılı'nda terörü sıfırlamak, milli birlik ve beraberliği çelikleştirmek amacına matuf ikinci hüküm cümlem şöyledir:

Terörist başı işin içinde olmazsa bir şey çıkmaz diyenlere de sesleniyorum; Şayet terörist başının tecridi kaldırılırsa, gelsin TBMM DEM Parti grup toplantısında konuşsun. Terörün tamamen bittiğini ve örgütün lağvedildiğini haykırsın. Bu dirayet ve kararlılığı gösterirse, “Umut Hakkı”nın kullanımıyla ilgili yasal düzenlemenin yapılması ve bundan yararlanmasının önü de ardına kadar açılsın. Ne Kandil, ne de Edirne; adres İmralı’dan DEM’e uzansın, bu ağır ve tarihi terör sorunu ülke gündeminden tamamen çıkarılsın." dedi.

Gazeteci Yazar Yılmaz Özdil Bahçeli'nin sözlerini "Daveti devlet bahçeli yaptığına göre, öcalan’ın Mhp grup toplantısında konuşması daha şık olmaz mı?" diyerek Bahçeli'nin yapmış olduğu konuşmadaki sözlerini eleştirdi.

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