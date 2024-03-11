Yılmaz Özdil’den Diyaneti ve hocaları hoplatacak Ramazan soruları

Yılmaz Özdil kendi sosyal medya kanalından bugün yayınladığı videosunun bir kısmını Ramazan sorularına ayırdı. Müslümanların Ramazan ayını tebrik ederek sözlerine başlayan Özdil “E madem öyle ben de bazı Ramazan soruları sorayım. Sayın ahalimiz 22 Ramazan’dır merak etmiyor belki bu Ramazan’da merak ederler diye sorayım” diyerek merak ettiği şu soruları sıraladı:

- Sahurda, gecenin kör karanlığında, battaniyeye sarılı, ucuz kıyma kuyruğunda titreşen emeklinin; iftar yapabilmek için yağmur altında ucuz pide kuyruğunda bekleşen asgari ücretlinin, teravihe gitmesi gereken saatlerde pazarda çıkma sebze toplayan işsizin kul hakkını yemek orucu bozar mı?

- Niyetli olduğumuzu unutarak oruç ağzımızla, dalgınlıkla, rüşvet yersek orucumuz bozulur mu? Kefaret gerektirir mi yoksa kaza orucu yeterli mi?

- Niyetliyken yolsuzluk yapmak niyeti bozar mı? Yolsuzluğu teravihten önce yapıp, imsak vaktinden itibaren tüyü bitmemiş yetimin hakkına el uzatmazsak vecibemiz sahih olur mu?

- Orucumuzu kuru kuruya ekmek zeytinle açmak yerine ejder meyveli smoothie ile açmak, kestane balı gezdirilmiş manda yoğurtlu hurmayla açmak caiz midir?

- Milletin orasına koyacağını söyleyen yandaş müteahhidin köprüsünden geçersek cünüp olur muyuz?

"İHALE KAPMAK İÇİN İHRAMA BÜRÜNEREK UMRE'YE GİTMEK MÜBAH MI?"

- Yolcu garantisi verilen havalimanına, uçmadığı halde para ödememiz gusül abdesti almamızı gerekir mi?

- Fakir fukaranın bir günlük fitresi sadece 130 lira iken bu yıl Diyanetin bütçesi 92 milyar liraysa: bu hesabı yapanlar sırat köprüsünden geçebilir mi?

- Ramazan Bayramı’nda boş baklava ikram etmek mekruh mudur?

- Nas ortada dururken Ramazan ayında kur korumalı mevduatta kalmak helal midir?

- Dövize günah muamelesi yapılırken Katarla swap sevap mıdır?

- Yavşağın önde gideni olup ihale kapmak için ihrama bürünerek Umre’ye gidip, her türlü yalanı dolanı söyleyip, her türlü fırıldağı çevirip, sonra utanmadan samimi dindar ayaklarıyla garibanın gecekondu iftarında yer sofrasına oturmak mübah mıdır?

"ÇAĞRI FİLMİ YERİNE SURVİVOR SEYREDERSEK SADAKA VERMEMİZ GEREKİR Mİ?"

- İftarda martini kadehi ile alkolsüz mojito içmek haram mıdır?

- Artık gazino gibi iftar çadırları kurulmadığı için paparazi kameralarına poz veremeyen sahtekar şarkıcılarımızın, türkücülerimizin saçlarını tülbentle örtüp veya kafalarına takke takıp huşu içinde dua ediyormuş gibi poz vererek instagrama koymaları müstehap mıdır?

- Avanta kumanyayı kapmak için Murat Kurum mitingine gidip Ekrem İmamoğlu’na oy vermek gıybet midir?

- Her Ramazan ayında tekrar tekrar yayınlanan Anthony Quinn’in Çağrı filmi yerine Survivor seyredersek tövbe işi sadaka vermemiz gerekir mi?

- Şahlandık, büyüme rekorları kırdık, uzayı fethettik, F35’ten daha kaliteli savaş uçağı yaptık gibi sözleri yanlışlıkla yutarsak orucumuz sakatlanır mı?

SORULARA DİYANET'TEN CEVAP GELMEDİ

- Ey ABD! Ey İsveç! Ey Sisi! filan diye gürlemek, ‘Ey Atina bir gece ansızın gelebiliriz’ diye gümbürdemek kuru sıkı iftar topu patlatmak değil midir?

- Suriyelilere tiko para 40 milyar dolar harcayan sayın hükümetimizin kendi emeklimize 1000 lira bile vermemesi vacip midir?

Her Ramazan ayında tekrarlanan akıl almaz sorulardan bıktığını belirten Özil asıl sorulması gerekenlerin bunlar olduğunu belirtti.

Özdil’in sorularına karşı sosyal medya hocaları ve Diyanet’ten cevap gelmedi.