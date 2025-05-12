Yılmaz Özdil'e soruşturma başlatıldı

Düzenleme: Kaynak: Haber Merkezi
Yılmaz Özdil'e soruşturma başlatıldı

Gazeteci Yılmaz Özdil hakkında sosyal medyadaki bazı paylaşımları nedeni ile soruşturma açıldı. Yılmaz Özdil hakkında soruşturma açıldığı haberlerine ise yine X hesabından "E, olacağı buydu" diyerek tepki gösterdi.

Yılmaz Özdil'e sosyal medya hesabından Türkiye Cumhuriyeti devletini hedef aldığı iddiası ile soruşturma açıldı.

Yılmaz Özdil hakkında sosyal medya hesabından Türkiye Cumhuriyeti devletini hedef alan veya aşağılayıcı paylaşımı nedeniyle re’sen soruşturma başlatıldı.

SAVCILIKTAN AÇILAMA

Cumhuriyet Başsavcılığından yapılan açıklamada "Yılmaz Özdil isimli şahıs hakkında bugün kullanmış olduğu sosyal medya hesabından Türkiye Cumhuriyeti devletini hedef alan, aşağılayıcı nitelikteki paylaşımı nedeniyle TCK md.301 uyarınca re’sen soruşturma başlatılmıştır." ifadelerine yer verdi.

YILMAZ ÖZDİL NE DEMİŞTİ?

Yılmaz bugün yaptığı bir paylaşımda “Türkiye Cumhuriyeti Devleti şu an itibarıyla devlet olma özelliğini yitirmiş durumda" yazmıştı.

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