Yılmaz Özdil'in otobanda başına ne geldi? Polisler görür görmez koştu

Sözcü gazetesi yazarı Yılmaz Özdil’in kullandığı aracın lastiği Bursa otoyolunda yarıldı. Yılmaz’ın imdadına yolda görev yapan trafik polisleri yetişti. Yılmaz, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda kendisine yardım eden polislere teşekkür etti.

Yılmaz Özdil, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı:

“Bursa otoyolunda sağ ön lastiğim yarıldı, otoyol polislerimiz Musa Kazım Demir ve Ahmet Tuna, hızır gibi yetiştiler, beni kurtarmakla kalmadılar, lastiğimi değiştirmekten, sağ salim uygun bir yere ulaşmam için eşlik etmeye kadar, yalnız bırakmadılar, yürekten teşekkür ederim.”