Yılmaz Tunç açtı ağzını yumdu gözünü! Söylediği sözler yok artık dedirtti

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, merkez Şehitkamil ilçesi Alparslan Mahallesi'nde 15 bin 34 metrekare kapalı kullanım alanına sahip olacak Gaziantep Adli Tıp Grup Başkanlığı binasının temel atma töreninde, açıklamalarda bulundu.

"NİYE RAHATSIZ OLUYORSUNUZ?"

Bakan Tunç, sık sık dile getirdiği "Türkiye Cumhuriyeti Devleti bir hukuk devletidir" sözlerine gelen eleştirilere "Niye rahatsız oluyorsunuz?" ifadeleri ile tepki gösterdi.

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, temel atma töreninde gündeme ilişkim değerlendirmelerde bulundu. Tunç "Maalesef son zamanlarda yargıya yönelik bazı soruşturmaları, dosyanın içeriğinden farklı noktalara getirilerek, siyasallaştırarak bir algı çalışması yapanlar var. O soruşturmaları yargı teşkilatımız bağımsız ve tarafsız bir şekilde delillere dayanarak gerçekleştiriliyor. Sonucu bekleyeceksiniz ve yargının kararlarına saygı duyacaksınız" dedi.

Bakan Tunç, son zamanlarda sık sık kullandığı "Türkiye Cumhuriyeti Devleti bir hukuk devletidir" sözlerine gelen eleştirilere "Türkiye Cumhuriyeti Devleti bir hukuk devletidir' dediğimiz zaman bundan rahatsız olanlar var. Niye rahatsız oluyorsunuz? Evet, Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin yargısı her zamankinden daha bağımsızdır, tarafsızdır, hukuk devletine ve milli iradeye saygılıdır." ifadeleri ile yanıt verdi.