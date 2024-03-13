Yılmaz Vural görüşme odasında

Denizlispor karşılaşmasının hazırlıklarını sürdüren Yılmaz Vural'ın öğrencileri günü ağır geçen bir idmanla tamamladı.

Günü taktik ağırlıklı akşam antrenmanıyla bitiren Menemen FK'nın idmanında sürpriz bir konu vardı.

Ağır tempoda geçen çalışmayı kulüp başkanı Bilgin Tokul da takip etti.

Teknik Direktör Yılmaz Vural'la bir süre saha ortasında görüşen Tokul'un deneyimli çalıştırıcıdan takımla ilgili bilgi aldığı ifade edildi.

DERBİ AVCISI

Menemen FK, TFF 2. Lig Kırmızı Grup'ta derbi maçlarında gösterdiği üstün performansla dikkat çekiyor.

İzmir'in bu güçlü temsilcisi, bu sezon gerçekleşen altı derbi maçında dört galibiyet ve bir beraberlik elde etti, yalnızca bir maçta mağlubiyet yaşadı.

Sarı-lacivertli takım, ilk yarıdaki Ege derbilerinde Fethiyespor'u 2-1, Denizlispor'u yine 2-1 ve Uşakspor'u 4-1 mağlup ederken, Somaspor ile golsüz berabere kaldı.

İkinci yarıda ise Somaspor'u 2-0 ile geçti ancak Fethiyespor'a 2-1 yenildi. Teknik direktör Yılmaz Vural ve ekibi, bu haftaki Ege derbisinde Denizlispor ile karşılaşacak ve derbilerdeki etkileyici performansını devam ettirme niyetinde.