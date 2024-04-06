Yılmaz Vural gözünü kararttı

7 Nisan Pazar günü saat 15.00’te deplasmanda Aksaray ile karşılaşacak Menemen FK’de moraller yerinde.

Son 5 maçından da galibiyet ile ayrılan İzmir ekibi 57 puanla 5. Sıraya yükselerek play-off hattına yerleşti.

Hafta içerisinde basın mensuplarına açıklamalarda bulunan Menemen FK teknik direktörü Yılmaz Vural, 7. Sıradaki İskenderunspor ile aralarındaki farka vurgu yaparak "2’nci sıradaki takım Play-Off’larda direkt grup finaline kalıp avantajlı olacak. Ancak 2’nci takımla aramızda 13 puan fark var. Gerçekçi olacağız. Biz toplayabildiğimiz kadar puanlar toplayıp, en iyi şekilde normal sezonu tamamlayacağız. Play-Off’lar her zaman zor geçer ama inancımız çok yüksek. Önce sıralamayı garantileyeceğiz ardından bir üst lige yükselmek için çalışmalarımıza başlayacağız" dedi.