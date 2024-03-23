Yılmaz Vural: Kimi kandırıyorsunuz kardeşim

Türk futbolunun en çok takım çalıştıran hocalarından olan, şu anda Menemenspor'da görev yapan teknik direktör Yılmaz Vural, Radyospor'da katıldığı yayında çok çarpıcı açıklamalarda bulundu.

Vural, şunları söyledi:

"Menemenspor'a gelirken bir amacım vardı. Bir hikaye yazmak için geldim. Son 3 maçtır bir seri yakaladık. Takımdaşlığı sağladık ve Play-Off potasında yer aldık. Menemenspor'da bir aile havası oluşturduk, futbolda bu ortamı oluşturmak çok zordur ve biz bunu başardık. Menemespor'da hiçbir mali sıkıntı yok. Kulüp yapısı çok iyi. Önemli projeler var. Umarım bu projeleri hayata geçirebiliriz. Menemenspor'un şu ana kadar maçlarını yöneten hakemlerimizden memnunum. Hakemler oyunu oynatmaya çalışıyor ancak alt liglerde maçlar çok duruyor.

Türk futbolunda bir iletişimsizlik var. Futbol Federasyonu ile kulüpler birbirinden kopmuş, uzaklaşmış. Kurallar adamına göre çalışıyor. Karar vericilik kalmamış. Güven oluşamamış. Yönetilenler, yönetenleri bozmak için uğraşıyor. Buna müsaade edilmemeli. Türk futbolunu kimin yöneteceği belirlenmeli.

Yetkili gözüken TFF bu konuda çok yetkisiz durumda, ciddi kararlar alamıyor. TFF Başkanı Mehmet Büyükekşi neden istifa etsin? Bence isimler değil, sistem değişmeli. Sistem değişmedikçe isimler değişse ne olur.

TFF'ye profesyonel bir başkan getirilmeli. Bu kişi futboldan, ekonomiden, sosyolojiden anlamalı. TFF'de delegasyon yapısı değişmeli, Kulüpler Birliği tüm kulüplerimizi kapsamalı. Süper Lig kulüpleri yaşasın, alttakiler ölsün olur mu böyle bir şey?

Süper Lig'de şampiyon kim olursa olsun? Neden Süper Lig'i izleyeyim? Oynadıkları oyundan keyif almıyorum, her hafta kavga gürültü! Galatasaray ve Fenerbahçe bu sezon ortalama 200 milyon euronun üzerinde harcama yaptı. Ancak gidiyorsun 60 milyon euroluk Sparta Prag'a eleniyorsun. Kimi kandırıyorsunuz kardeşim? Süper Lig'de şampiyon olsanız ne olur Avrupa'da başarı sayımız bir elin parmaklarını geçmez."



