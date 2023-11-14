Yılmaz Vural kimsenin aklına gelmeyeni yaptı. Bunu görenler çok şaşırdı

Menemen FK Teknik Direktörü Yılmaz Vural bu kez de sözleşmesiyle gündem oldu.

KAYNAK: Haber Merkezi
Yılmaz Vural kimsenin aklına gelmeyeni yaptı. Bunu görenler çok şaşırdı

TFF 2. Lig'de Kırmızı grupta mücadele eden Menemen FK'da Yılmaz Vural'ın sözleşmesindeki özel madde dikkat çekti.
Sürekli olarak milli takıma ve büyük kulüplere talip olan, görev verilmesi durumunda başarılı olacağı inancını yineleyen Yılmaz Vural, Menemen FK ile masaya otururken ilginç bir talepte bulundu.
Vural'ın sözleşmesine "Fenerbahçe, Beşiktaş ve Galatasaray ile A Milli Takımı'ndan bir teklif gelmesi durumunda sözleşmesini tazminatsız olarak feshedebilir." maddesi koydurduğu ortaya çıktı.
EN SON KASIMPAŞA'DA GÖREV ALMIŞTI

1970-1974 yılları arasında amatör futbolcu olarak top koşturan Yılmaz Vural, 1974-1975 sezonunda 2. Lig ekibi Sivasspor'da profesyonel futbol kariyerine başladı. Sonrasında 3. Lig kulüplerinden Tekirdağspor ve Hacettepe'de forma giydi. 1978-1979 sezonunun sonunda 3. Lig'de oynadığı Ankara Demirspor'da profesyonel futbol kariyerine nokta koyup antrenörlüğe başladı.

1997'DE TRABZONSPOR
Yılmaz Vural, 1986'da başladığı teknik direktörlük kariyerine aktif olarak arasız devam etti. 1997'de Trabzonspor'u çalıştıran Yılmaz Vural, kariyerinde hep kısa süreli görevler aldı. 70 yaşındaki teknik adam en uzun 2005-2007 arası Antalyaspor'da, 2009-2011 arası Kasımpaşa'da en uzun süreli görevlerini aldı.

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