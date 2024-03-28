Yılmaz Vural patladı

Eren Bozdaş
Yılmaz Vural patladı
Türk futbolunun tecrübeli ismi Yılmaz Vural, A Milli Takım'a davet edilip Ümit Milli Takım'a gönderilen Semih Kılıçsoy konusunda Vincenzo Montella'nın eleştirilmesine sert çıktı.

A Milli Takım Teknik Direktörü Vincenzo Montella; Macaristan ve Avusturya ile oynanacak özel maçların kadrosuna Beşiktaş'ta harika bir performans sergileyen Semih Kılıçsoy'u da davet etmişti.

gjmblkywuaagpv3.jpeg

Ancak İtalyan çalıştırıcı flaş bir karara imza atıp Semih'i Ümit Milli Takım'a göndermişti. Bu hareketi nedeniyle Beşiktaş camiasının sert eleştirilerine hedef olan Vincenzo Montella'ya, Türk futbolunun deneyimli teknik direktörü Yılmaz Vural sahip çıktı.

4bb6eef5487e494f9135f2d53564c210.jpg

TFF 2. Lig takımlarından Menemen FK'yı çalıştıran Yılmaz Vural, Semih Kılıçsoy ile ilgili çok çarpıcı sözler sarf etti:

"Semih Kılıçsoy’a en son yapılan tavır tartışılıp duruluyor. Adamı getirdin sonra niye yolladın derler falan gibi. Hoca da izah etmeye çalışıyor. Bu konu gündemi bayağı meşgul etti. Burası milli takım. Antrenör böyle uygun görmüşse ne var yani?

gjq-vqgxgaafkt.jpeg

"Ne oluyor bu namus davası mı? Ümit Milli Takım mahalle takımı mı? Kendi yaş gruplarının oynadığı bir takım. Daha bir dakika bu çocuk pırıl pırıl. 'Beni buradan alın götürün. Ben burada durmak istemiyorum' dediği söyleniyor. Eğer bu lafları dediyse onu alıp götürsünler, bir daha da gelmesin."

gjrox3kwkaalfsx.jpeg

"Burada ufacık bir konuda antrenörü bu kadar yıpratmanın bir alemi yok. Adamın bütün konsantrasyonunu bozuyorlar. Denildiği gibi bir menajer tavsiyesi ile bu işi yaptıysa ama o zaman Montella’nın orada 1 dakika durmaması lazım. Ancak bunun dışında onun bu davranışına böyle tepki göstermenin de bir alemi yok."

55486e95-7ebe-4c86-a42c-1102f6a90c18.jpeg

İlgili Haberler
Beşiktaş evinde mağlup oldu
Fenerbahçe'de transfer kararı
Fenerbahçe'de transfer kararı
Fenerbahçe'ye Katar'dan flaş ziyaretçi. Ali Koç ile görüştü
Fenerbahçe'ye Katar'dan flaş ziyaretçi. Ali Koç ile görüştü
Erol Bulut uzatıyor
Dani Alves kararını duyan Felipe Melo çıldırdı: Bedelini ödemek zorunda
Dani Alves kararını duyan Felipe Melo çıldırdı: Bedelini ödemek zorunda
Ali Koç'a kötü haber
Antalyaspor'dan Galatasaray'a flaş 'temizlik' cevabı
Şekip Mosturoğlu başkanlığa adaylığını açıkladı
Şekip Mosturoğlu başkanlığa adaylığını açıkladı
Aziz Yıldırım'ın 2 Nisan kararı şaşırttı
Son Haberler
Üniversiteli kızın kabusu oldu: 2 ay boyunca gizli gizli izledi Video
Üniversiteli kızın kabusu oldu: 2 ay boyunca gizli gizli izledi
Manisa'da 'sahte avukat' operasyonu. 5 tutuklama Gündem
Manisa'da 'sahte avukat' operasyonu. 5 tutuklama
Hırsızın pes dedirten hareketi: Kasadaki parayı çalıp dükkan ortasına tuvaletini yaptı Video
Hırsızın pes dedirten hareketi: Kasadaki parayı çalıp dükkan ortasına tuvaletini yaptı
Kredi kartı olanlar hemen ekstrenizi kontrol edin. Artık ona da faiz alıyorlar Gündem
Kredi kartı olanlar hemen ekstrenizi kontrol edin. Artık ona da faiz alıyorlar
Motosiklet sürücüsünün alkışlanacak hareketi: Ambulansa fermuar sistemiyle yol açtırdı Video
Motosiklet sürücüsünün alkışlanacak hareketi: Ambulansa fermuar sistemiyle yol açtırdı
Artvin'de yamaca çarpan otomobildeki 2 gazeteciden 1'i öldü Gündem
Artvin'de yamaca çarpan otomobildeki 2 gazeteciden 1'i öldü