Yılmaz Vural patladı

A Milli Takım Teknik Direktörü Vincenzo Montella; Macaristan ve Avusturya ile oynanacak özel maçların kadrosuna Beşiktaş'ta harika bir performans sergileyen Semih Kılıçsoy'u da davet etmişti.

Ancak İtalyan çalıştırıcı flaş bir karara imza atıp Semih'i Ümit Milli Takım'a göndermişti. Bu hareketi nedeniyle Beşiktaş camiasının sert eleştirilerine hedef olan Vincenzo Montella'ya, Türk futbolunun deneyimli teknik direktörü Yılmaz Vural sahip çıktı.

TFF 2. Lig takımlarından Menemen FK'yı çalıştıran Yılmaz Vural, Semih Kılıçsoy ile ilgili çok çarpıcı sözler sarf etti:

"Semih Kılıçsoy’a en son yapılan tavır tartışılıp duruluyor. Adamı getirdin sonra niye yolladın derler falan gibi. Hoca da izah etmeye çalışıyor. Bu konu gündemi bayağı meşgul etti. Burası milli takım. Antrenör böyle uygun görmüşse ne var yani?

"Ne oluyor bu namus davası mı? Ümit Milli Takım mahalle takımı mı? Kendi yaş gruplarının oynadığı bir takım. Daha bir dakika bu çocuk pırıl pırıl. 'Beni buradan alın götürün. Ben burada durmak istemiyorum' dediği söyleniyor. Eğer bu lafları dediyse onu alıp götürsünler, bir daha da gelmesin."

"Burada ufacık bir konuda antrenörü bu kadar yıpratmanın bir alemi yok. Adamın bütün konsantrasyonunu bozuyorlar. Denildiği gibi bir menajer tavsiyesi ile bu işi yaptıysa ama o zaman Montella’nın orada 1 dakika durmaması lazım. Ancak bunun dışında onun bu davranışına böyle tepki göstermenin de bir alemi yok."