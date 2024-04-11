Yılmaz Vural polis merkezinde ortaya çıktı

Kaynak: Haber Merkezi
Yılmaz Vural polis merkezinde ortaya çıktı
Menemen FK teknik direktörü Yılmaz Vural İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne gitti.

Sezon ortasında başına geçtiği Menemen FK ile harikalar yaratarak play-off potasına giren Yılmaz Vural ilginç bir yerde belirdi.

7c1b56fca985b3fc44dcc8c6db7e493cbed68ed8.webp

179. yılını kutlayan polis teşkilatı için anlamlı bir ziyaret gerçekleştiren deneyimli teknik direktör burada emniyet güçlerinin bayramını kutladı.

O anları sosyal medya hesabından paylaşan Yılmaz Vural “polis teşkilatının 179. yılını kutluyorum” dedi.

ekran-goruntusu-2024-04-11-114658.png

Bayram nedeniyle liglere verilen arada çalışmalarını sürdüren Menemen FK 13 Nisan Cumartesi günü sahasında İskenderunspor ile karşılaşacak.

İlgili Haberler
Eyüpspor'dan Modric açıklaması
Eyüpspor'dan Modric açıklaması
Ahmet Çakar imzayı attı
59 yaşındaki Sadettin Saran'ın yeni aşkı yine oyuncu çıktı. 19 yaş küçük sarışın ve uzun boylu
TFF Başkanı olacak ismi açıkladı. 'Gidin kapısında yatın' diyerek anlattı. Gürel Yurttaş yazdı
Çok çarpıcı Arda Güler iddiası. Bombası patladı
Çok çarpıcı Arda Güler iddiası. Bombası patladı
Icardi Fenerbahçelileri neden alkışladığını itiraf etti. Asıl niyeti ortaya çıktı
Erol Bulut bu sefer başardı
Nihat Hatipoğlu Trabzonsporluyu karşısında görünce şaşırdı: Galatasaraylılar kızmasın ama...
Candaş Tolga Işık TFF başkanlığına aday olacak ilk ismi açıkladı. Fenerbahçeliler bayram etti
Milli sporcu egzersiz yaparken hayatını kaybetti! 30 kişinin canını kurtarmıştı...
Son Haberler
Mardin’de otomobil şarampole yuvarlandı: 2 yaralı Yerel Haberler
Mardin’de otomobil şarampole yuvarlandı: 2 yaralı
Dereye düşen 5 yaşındaki Berkcan'dan acı haber! Yerel Haberler
Dereye düşen 5 yaşındaki Berkcan'dan acı haber!
Bademcik ameliyatı sonrası engelli kaldı! Rekor tazminat talebi Gündem
Bademcik ameliyatı sonrası engelli kaldı! Rekor tazminat talebi
Eyüpspor'dan Modric açıklaması Spor
Eyüpspor'dan Modric açıklaması
Karabük'te iki otomobil çarpıştı: 3 yaralı Yerel Haberler
Karabük'te iki otomobil çarpıştı: 3 yaralı
Düğün yapacaklar bu haberi okumadan alışverişe çıkmayın Ekonomi
Düğün yapacaklar bu haberi okumadan alışverişe çıkmayın
Kusursuz dost arayan dostsuz kalır atasözünün anlamı nedir? Atasözleri ve Deyimler
Kusursuz dost arayan dostsuz kalır atasözünün anlamı nedir?