Yılmaz Vural polis merkezinde ortaya çıktı

Sezon ortasında başına geçtiği Menemen FK ile harikalar yaratarak play-off potasına giren Yılmaz Vural ilginç bir yerde belirdi.
179. yılını kutlayan polis teşkilatı için anlamlı bir ziyaret gerçekleştiren deneyimli teknik direktör burada emniyet güçlerinin bayramını kutladı.
O anları sosyal medya hesabından paylaşan Yılmaz Vural “polis teşkilatının 179. yılını kutluyorum” dedi.
Bayram nedeniyle liglere verilen arada çalışmalarını sürdüren Menemen FK 13 Nisan Cumartesi günü sahasında İskenderunspor ile karşılaşacak.
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