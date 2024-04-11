Yılmaz Vural polis merkezinde ortaya çıktı

Sezon ortasında başına geçtiği Menemen FK ile harikalar yaratarak play-off potasına giren Yılmaz Vural ilginç bir yerde belirdi.

179. yılını kutlayan polis teşkilatı için anlamlı bir ziyaret gerçekleştiren deneyimli teknik direktör burada emniyet güçlerinin bayramını kutladı.

O anları sosyal medya hesabından paylaşan Yılmaz Vural “polis teşkilatının 179. yılını kutluyorum” dedi.

Bayram nedeniyle liglere verilen arada çalışmalarını sürdüren Menemen FK 13 Nisan Cumartesi günü sahasında İskenderunspor ile karşılaşacak.