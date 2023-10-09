Yılmaz Vural Samsun'da. İlk açıklama geldi: Anlaştık

Deneyimli teknik direktör Yılmaz Vural bu sabah saatlerinde Samsun'a geldi.

Yılmaz Vural Samsun'da. İlk açıklama geldi: Anlaştık

Süper Lig’e kötü bir başlangıç yapan ve oynadığı 7 maçta sadece 1 puan alabilen Yılport Samsunspor’da iki hafta önce teknik direktör Hüseyin Eroğlu ile yollar ayrılmıştı. Eroğlu’nun gidişinin ardından takımın başına futbol direktörü olarak Fuat Çapa getirildi. Çapa’nın gelmesinin ardından önceki gün Çaykur Rizespor karşısında sahadan mağlubiyetle ayrılan kırmızı-beyazlılar, teknik direktör arayışını hızlandırdı ve son karar verildi.

Yılmaz Vural bugün sabah uçağıyla Samsun’a geldi. Vural'ın Samsun'a gelmesi, Teknik Direktörlük arayışını sürdüren Samsunspor'da taraftarında gündemi oldu. Vural'ın Samsun ziyaretinin Samsunspor ile ilgili olup olmadığı konusunda henüz bir açıklama yapılmadı.

Menajeri: Anlaştık

Yılmaz Vural, 8.25 uçağıyla Samsun’a geldi. Uçakta kendisine soru soran bir taraftara yanındaki menajeri, ‘Anlaştık’ diye cevap verdi. Konuyla ilgili Samsunspor Başkanı Yüksel Yıldırım ise böyle bir olayın söz konusu olmadığını ifade etti. Kaynak: Gazete Gerçek

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