Yılmaz Vural sonunda bunu da yaptı

Kaynak: Haber Merkezi
Yılmaz Vural sonunda bunu da yaptı
Yılmaz Vural, kendi sahalarında aldıkları İskenderunspor yenilgisinin affedilecek bir tarafı olmadığını söyledi.

TFF 2. Lig Kırmızı Grup'ta yer alan Menemen FK Teknik Direktörü Yılmaz Vural, takımının İskenderunspor'a yenilerek play off yolunda yara almasının ardından futbolcularını hizaya çekti.

Yılmaz Vural, kendi sahalarında aldıkları İskenderunspor yenilgisinin affedilecek bir tarafı olmadığını söyledi.

Futbolcularını sıraya dizen Vural, bu hafta küme düşmesi kesinleşen Uşakspor'la karşılaşacaklarını hatırlatarak, yenmeleri ve Isparta 32'nin de yenilmesi halinde play off'u garantileyeceklerini söyledi.

Vural, "Bitime 3 maç kaldı. Play-Off için önemli bir avantaja sahibiz. Biz bu hafta kazanır, Isparta takımı da kayıp yaşarsa işimizi garantileyeceğiz. Önce Play-Off'u garantileyip ardından sıralamaya göre yol haritamızı belirleyeceğiz. Tek hedefimiz yol ne kadar uzun olursa olsun üst lige yükselmek" dedi.

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