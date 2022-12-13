Yılmaz Vural Dünya Kupası'nı kazanacak takımı açıkladı. Fas'la ilgili çarpıcı yorum

Yılmaz Vural, Habertürk'e verdiği röportajda şöyle konuştu:

"Turnuva başladığından beri favorim Fransa'ydı. Ama bir yanılgım oldu; Brezilya ile final oynar, Arjantin ile Portekiz de üçüncülük-dördüncülük maçı yapar diye düşünüyordum.

Favorim yine Fransa. Arjantin ile final oynaması beklenen. Ama Fas'la Hırvatistan da oynarsa şaşırmamak lazım. Çünkü Faslıların elediği takımlar hatırlayın; Belçika, İspanya, Portekiz. Çok zor maçlar oynadılar. Belki Fransa'ya bunlar denk gelse baştan elenebilirlerdi. Yani dolayısıyla Fas da Hırvatistan da sürpriz değil, bileklerinin hakkıyla geldiler.

Hatırlayın Yunanistan'ın Avrupa şampiyonu olmasını, sanki Fas bana onu hatırlatıyor. Savunarak bu sonuçları alıyorlar. Tabii yetenekli oyuncuları var. Ama savunma onlardan bir tık daha önde. Neler olacağını göreceğiz. Çünkü Fransa'da bir de çok sayıda Faslı yaşıyor. Kutlamalarda gördük olayları. Orada farklı bir motivasyonları da var. Tabii ki duygusal düşününce Fas'ın kazanması istenebilir. Ama tabii ki işin bir realitesi var. Fransa kiminle oynarsa oynasın benim favorim olur."

Bir futbol adamı olarak Fransa'nınki bir kadroya sahip olmak isterdim. Neden derseniz, her pozisyona ikişer tane oyuncusu var, kim oynarsa oynasın. Mbappe, Giroud, Dembele, Girezmann, müthiş bir takım. Tabii ki Avrupa antrenman ikisinde diğer ülkelere göre daha önde, daha bilimsel, daha laboratuvara sokmuş konuyu, ki o sonuçlarla yarışıyorlar. Çünkü Dünya Kupası'na bakarsanız yetenekten çok takım oyununu çok iyi uygulayan takımların ilerlediği bir turnuva. O açıdan Fransa'ya daha yakın görüyorum. Ama tabii her şey sahada belli olur. 4 takımdan hangisi final oynarsa ona yakışır ama ben başından beri Fransa'yı favori gördüğüm için yanılmak istemiyorum."