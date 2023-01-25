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Yılmaz Vural: Ne güzel oturuyorduk, bir belanın içine soktuk kendimizi

Malatyaspor Teknik Direktörü Yılmaz Vural "Taraftarıma rica ediyorum, yönetim çıkıp oynamıyor. İki maçtır yönetim istifa diye bağırıyorsunuz. İstifa etsin, bu sıkıntı içinde başka bir yönetici alırsa ben ona akıllı demem" dedi

Haber Giriş: 25 Ocak 2023 Çarşamba - 05:31
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Yılmaz Vural'dan olay açıklamalar

Yılmaz Vural: Ne güzel oturuyorduk, bir belanın içine soktuk kendimizi
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Spor Toto 1. Lig ekiplerinden Yeni Malatyaspor'un teknik direktörü Yılmaz Vural, yaşanan zorluklara dikkati çekerek destek istedi.

Kulüp binasında basına açıklamalarda bulunan Vural, iki dönem transfer yasağı gelen bir takımın altyapısının oyuncu yetiştirmesi gerektiğini belirterek, "Takım bu ekonomiyle önümüzdeki sezona zor gider. Bir sürü oyuncunun sözleşmesi bitiyor. Oyuncuları böyle bir sıkıntı içerisinde bir daha tutmamız zor olur." dedi.

En az 10 maçı kazanmaları gerektiğini ifade eden Vural, Adanaspor'dan aldıkları 1 puanın kendileri için çok önemli olduğunu vurguladı.

Malatyaspor'a para için gelmediğini vurgulayan Vural, şöyle konuştu:

"Ben buraya kariyer yapmaya gelmedim, yaşım olmuş 69. Burası kurtulursa en çok sevinenlerden biri ben olurum. 

İçişleri Bakanlığından 6 kişi kulübümüzü kontrole geldi, ne kadar acı bir şey. 400 küsur milyona yakın bir mirası devralan yönetim var. 

Taraftarıma rica ediyorum, yönetim çıkıp oynamıyor. İki maçtır 'yönetim istifa' diye bağırıyorsunuz. İstifa etsin, bu sıkıntı içinde başka bir yönetici alırsa ben ona akıllı demem. 

Sonuç olarak bir belanın içerisine soktuk kendimizi. Rahattık, ne güzel oturuyorduk İstanbul'da. Benim için çok profesyonelce bir seçim değil, burada duygu daha ön planda oldu. Bizim jenerasyon hala duygularıyla hareket ediyor."

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Hüseyin Kahraman
25.01.2023 06:26
Recep Tayyip Erdoğan macare aramayin  
 
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