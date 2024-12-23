Yılmaz’dan CHP’li Yücel’e tepki: Hakikat çirkin sözlerle örtülemez

Yılmaz, sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı açıklamada, Yücel'in sözlerine tepki gösterdi ve "Hakikat çirkin sözlerle örtülemez" ifadelerini kullandı. Yılmaz’ın açıklaması şu şekilde:

"CHP Sözcüsü Deniz Yücel’in Sayın Cumhurbaşkanımız ve hükümetimize yönelik kullandığı çirkin ve hadsiz üslup kabul edilemez. Hakikat çirkin sözlerle örtülemez. Halkın teveccühünü kaybetmenin ve parti içi kavgaların telaşı ile sarfedilen seviyesiz sözler, CHP’ye gönül vermiş vatandaşlarımız dahil olmak üzere milletimizin vicdanında mahkum edilecektir. Kullanılan vahim üslup özünde tüm milletimize ve Cumhurbaşkanımız liderliğinde izlenen güçlü milli politikalara yönelik bir çekememezlik ve saldırganlıktır. Suriye örneğinde görüldüğü üzere, çeşitli milli meselelerde tarihin doğru tarafında duramamış olmanın kifayetsizliğinin dışa vurumudur."

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın halktan aldığı güçle sadece ülkesinde değil, uluslararası alanda da adaletin savunucusu olmaya devam edeceğini ifade etti. Yılmaz, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın mazlumların umudu ve zalimlerin korkulu rüyası olmaya devam edeceğini vurguladı.