Yine Esenyurt yine olay. Kuaföre pompalı tüfekle saldırı düzenledi

Esenyurt’ta silahlı baskınlar devam ediyor.

Esenyurt Koza Mahallesi’nde saat 15.30 sıralarında yaşandı. Edinilen bilgilere göre alacak verecek meselesi yüzünden yüzünden öfkelenen M.B.T. pompalı tüfekle geldiği kuaför dükkanına önünde dehşet saçtı. Art arda tüfeğini dükkana ateşledi. Çevredeki vatandaşlar paniğe kapılarak etrafa kaçıştı.

İhbar üzerine olay yerine polis ekipleri sevk edildi. Devriye atan polis ekipleri M.B.T.’yi gözaltına alınarak emniyete götürüldü. Polis tarafından olay yeri incelemelerine başlandı.

Yaşanan anlar vatandaşlar tarafından cep telefonu kamerası ile kaydedilirken olayda ölen ya da yaralanan olmadı.

YİNE ESENYURT YİNE OLAY

Esenyurt’ta yaşanan silahlı baskınlar bitmiyor. Bundan bir hafta kadar önce de 4 kişi tekel bayii basıp 2 genç çocuğu silahla vurarak öldürmüştü. Cinayet zanlıları çok geçmeden yakalanmıştı. Neyse ki bu olayda can kaybı yaşanmadı.