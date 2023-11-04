Yine KYK yine asansör skandalı. 3 öğrenci asansörde mahsur kaldı

Üniversite öğrencilerinin barınma ihtiyaçlarını karşılamak üzere açılan ancak son zamanlarda birbiri ardına gelen haberlerle adeta öğrenciler için son derece korkutucu bir ortam haline gelen KYK'lardan rahatsız edici haberler gelmeye devam ediyor.

Bu defa sosyal medyada yansıyan bir görüntüde kız yurdunda kalan üç öğrencinin asansörde mahsur kaldığı görülüyor.

Muş Sultan Alparslan KYK kız yurdunda meydana gelen olayda üç kız asansörde mahsur kaldı.

Kızlar yurdun güvenlik personeli tarafından kurtarıldı.