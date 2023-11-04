Yine KYK yine asansör skandalı. 3 öğrenci asansörde mahsur kaldı

Son zamanlarda KYK'lardan gelen rahatsız edici görüntüler, çocukları üniversite eğitimi görürken bu yurtlarda kalmak zorunda olan velileri bir hayli tedirgin ediyor. Benzer bir görüntü bu defa Muş Sultan Alparslan KYK yurdundan geldi.

Yine KYK yine asansör skandalı. 3 öğrenci asansörde mahsur kaldı

Üniversite öğrencilerinin barınma ihtiyaçlarını karşılamak üzere açılan ancak son zamanlarda birbiri ardına gelen haberlerle adeta öğrenciler için son derece korkutucu bir ortam haline gelen KYK'lardan rahatsız edici haberler gelmeye devam ediyor.

Bu defa sosyal medyada yansıyan bir görüntüde kız yurdunda kalan üç öğrencinin asansörde mahsur kaldığı görülüyor.

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Muş Sultan Alparslan KYK kız yurdunda meydana gelen olayda üç kız asansörde mahsur kaldı.

Kızlar yurdun güvenlik personeli tarafından kurtarıldı.

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