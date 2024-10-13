Yine polis hedef alındı! Futbol maçında arbede

Türkiye 3'üncü Lig 4'üncü grupta bugün Edirne Tunca Stadı'nda, Edirnespor-Zonguldak FK ile karşı karşıya geldi.

Zonguldak FK., maçı 84'üncü dakikada Fatih Yiğit Şanlıtürk'ün attığı golle deplasmanda 1-0 kazandı. Maçın oynandığı sırada taraftarlardan Samet K., misafir takım seyirci tribününden dışarıya çıkıp tekrar girmek istediği sırada güvenlik görevlisi ile tartışmaya başladı.

Tartışmayı önlemek üzere bölgeye giden polis memuru E.K., bu sırada Samet K.'nin yumruklu saldırısına uğradı, yanındaki Miraç B.'nin de küfür ve hakaretine maruz kaldı. Yüzüne aldığı yumruk darbesiyle yaralanan polis memuru E.K., ambulansta tedavi edildi.

Olaydan sonra kaçmaya çalışırken diğer polis memurları tarafından yakalanıp, gözaltına alınan Samet K. yapılan kontrolde 1.93, Miraç B. ise 1.10 promil alkollü çıktı. Samet K. ile Miraç B., hakkında, 'Görevli memura mukavemet ve kasten yaralama' suçlarından işlem başlatıldı.